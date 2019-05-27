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  • Son Güncelleme: 27.05.2019 12:54

26 Mayıs : Çok Güzel Hareketler 2, Kardeş Çocukları, Savaşçı dizisi reyting sonuçları listesi

26 Mayıs için bekleyiş sona erdi. Pazar günleri dizileri arasında yer alan Kardeş Çocukları, Savaşçı ve Elimi Bırakma'nın reyting sonuççarı merak ediliyor. Öte yandan Çok Güzel Hareketler 2'nin reyting bilgisi de paylaşıldı. Peki, konusunda son durum nedir? İşte 26 Mayıs ...

26 Mayıs reyting sonuçları

... 26 Mayıs Pazar günü reyting sonuçları açıklandı. Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin reyting sonuçları bilgisi merak ediliyordu. Öte yandan pazar günü dizileri arasında yer alan Savaşçı, Kardeş Çocukları ve Elimi Bırakma dizilerinin reyting sonuçları bilgisi paylaşıldı. konusunda son durum nedir? İşte 26 Mayıs listesi...

26 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI (TOTAL)

SIRA BAŞLIK KANAL ADI TARIH TÜR RTG SHARE
1 SAVASCI FOX 26.05.2019 DIZILER Nis.95 14.44
2 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX 26.05.2019 HABER PROGRAMLARI Nis.74 18.18
3 SURVIVOR TURKIYE YUNANISTAN TV8 26.05.2019 EGLENCE PROGRAMLARI Nis.45 Ara.75
4 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR ATV 26.05.2019 GUNCEL PROGRAMLAR Mar.24 Eki.39
5 KARDES COCUKLARI STAR TV 26.05.2019 DIZILER Mar.17 Eyl.16
6 BIZIM KOYUN SARKISI (T.S) SHOW TV 26.05.2019 FILMLER Mar.14 Eyl.37
7 ELIMI BIRAKMA TRT 1 26.05.2019 DIZILER 03.Tem Ağu.85
8 BIZIM KOYUN SARKISI (T.S) (TKR) SHOW TV 26.05.2019 FILMLER 03.May Eyl.14
9 COK GUZEL HAREKETLER 2 KANAL D 26.05.2019 EGLENCE PROGRAMLARI 3 Ağu.57
10 HERCAI (TKR) ATV 26.05.2019 DIZILER Şub.74 13.92
11 ATV HABER ATV 26.05.2019 HABER PROGRAMLARI Şub.52 Eki.77
12 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE SAHUR ATV 26.05.2019 GUNCEL PROGRAMLAR Şub.51 17.63
13 IKIMIZIN YERINE KANAL 7 26.05.2019 DIZILER Şub.45 Ara.48
14 SAVASCI (OZET) FOX 26.05.2019 DIZILER Şub.39 Tem.54
15 ATV ANA HABER ATV 26.05.2019 HABER PROGRAMLARI Şub.38 Eyl.18
16 PARKER (Y.S) KANAL D 26.05.2019 FILMLER Şub.37 Eyl.44
17 HAVA DURUMU ATV 26.05.2019 HABER PROGRAMLARI Şub.37 Ağu.66
18 ELIMI BIRAKMA (OZET) TRT 1 26.05.2019 DIZILER Şub.34 07.Tem
19 SURVIVOR EKSTRA TV8 26.05.2019 EGLENCE PROGRAMLARI Şub.32 Ağu.16
20 SHOW ANA HABER SHOW TV 26.05.2019 HABER PROGRAMLARI Şub.27 Ağu.76

26 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI (AB)

SIRA BAŞLIK KANAL ADI TARIH TÜR RTG SHARE
1 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX 26.05.2019 HABER PROGRAMLARI May.84 22.17
2 COK GUZEL HAREKETLER 2 KANAL D 26.05.2019 EGLENCE PROGRAMLARI Mar.87 11.Oca
3 KARDES COCUKLARI STAR TV 26.05.2019 DIZILER Mar.83 Eki.99
4 SURVIVOR TURKIYE YUNANISTAN TV8 26.05.2019 EGLENCE PROGRAMLARI Mar.63 Eki.35
5 ELIMI BIRAKMA TRT 1 26.05.2019 DIZILER Mar.57 Eki.21
6 SAVASCI FOX 26.05.2019 DIZILER 03.May Ağu.87
7 ELIMI BIRAKMA (OZET) TRT 1 26.05.2019 DIZILER Şub.96 Eyl.56
8 BIZIM KOYUN SARKISI (T.S) SHOW TV 26.05.2019 FILMLER Şub.84 Ağu.79
9 PARKER (Y.S) KANAL D 26.05.2019 FILMLER Şub.58 Eki.48
10 ZENGIN VE YOKSUL ATV 26.05.2019 DIZILER 02.Nis Haz.86
11 RAMAZAN SEVINCI TRT 1 26.05.2019 GUNCEL PROGRAMLAR Şub.36 Ağu.54
12 COK GUZEL HAREKETLER 2 OZET KANAL D 26.05.2019 EGLENCE PROGRAMLARI Şub.21 Tem.69
13 SURVIVOR TURKIYE YUNANISTAN OZET TV8 26.05.2019 EGLENCE PROGRAMLARI Şub.14 Tem.53
14 HERCAI (TKR) ATV 26.05.2019 DIZILER Şub.13 Kas.36
15 GALIP DERVIS (TKR-GECE) KANAL D 26.05.2019 DIZILER Oca.99 15.May
16 ATV ANA HABER ATV 26.05.2019 HABER PROGRAMLARI Oca.98 Tem.53
17 ATV HABER ATV 26.05.2019 HABER PROGRAMLARI Oca.98 08.Haz
18 SURVIVOR EKSTRA TV8 26.05.2019 EGLENCE PROGRAMLARI Oca.91 Haz.72
19 HAVA DURUMU ATV 26.05.2019 HABER PROGRAMLARI Oca.83 Haz.75
20 SAVASCI (OZET) FOX 26.05.2019 DIZILER Oca.81 06.Ağu

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