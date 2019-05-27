Reyting sonuçları... 26 Mayıs Pazar günü reyting sonuçları açıklandı. Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin reyting sonuçları bilgisi merak ediliyordu. Öte yandan pazar günü dizileri arasında yer alan Savaşçı, Kardeş Çocukları ve Elimi Bırakma dizilerinin reyting sonuçları bilgisi paylaşıldı. Dünkü reyting sonuçları konusunda son durum nedir? İşte 26 Mayıs Pazar reyting sonuçları listesi...
26 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI (TOTAL)
|SIRA
|BAŞLIK
|KANAL ADI
|TARIH
|TÜR
|RTG
|SHARE
|1
|SAVASCI
|FOX
|26.05.2019
|DIZILER
|Nis.95
|14.44
|2
|GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU
|FOX
|26.05.2019
|HABER PROGRAMLARI
|Nis.74
|18.18
|3
|SURVIVOR TURKIYE YUNANISTAN
|TV8
|26.05.2019
|EGLENCE PROGRAMLARI
|Nis.45
|Ara.75
|4
|PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR
|ATV
|26.05.2019
|GUNCEL PROGRAMLAR
|Mar.24
|Eki.39
|5
|KARDES COCUKLARI
|STAR TV
|26.05.2019
|DIZILER
|Mar.17
|Eyl.16
|6
|BIZIM KOYUN SARKISI (T.S)
|SHOW TV
|26.05.2019
|FILMLER
|Mar.14
|Eyl.37
|7
|ELIMI BIRAKMA
|TRT 1
|26.05.2019
|DIZILER
|03.Tem
|Ağu.85
|8
|BIZIM KOYUN SARKISI (T.S) (TKR)
|SHOW TV
|26.05.2019
|FILMLER
|03.May
|Eyl.14
|9
|COK GUZEL HAREKETLER 2
|KANAL D
|26.05.2019
|EGLENCE PROGRAMLARI
|3
|Ağu.57
|10
|HERCAI (TKR)
|ATV
|26.05.2019
|DIZILER
|Şub.74
|13.92
|11
|ATV HABER
|ATV
|26.05.2019
|HABER PROGRAMLARI
|Şub.52
|Eki.77
|12
|PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE SAHUR
|ATV
|26.05.2019
|GUNCEL PROGRAMLAR
|Şub.51
|17.63
|13
|IKIMIZIN YERINE
|KANAL 7
|26.05.2019
|DIZILER
|Şub.45
|Ara.48
|14
|SAVASCI (OZET)
|FOX
|26.05.2019
|DIZILER
|Şub.39
|Tem.54
|15
|ATV ANA HABER
|ATV
|26.05.2019
|HABER PROGRAMLARI
|Şub.38
|Eyl.18
|16
|PARKER (Y.S)
|KANAL D
|26.05.2019
|FILMLER
|Şub.37
|Eyl.44
|17
|HAVA DURUMU
|ATV
|26.05.2019
|HABER PROGRAMLARI
|Şub.37
|Ağu.66
|18
|ELIMI BIRAKMA (OZET)
|TRT 1
|26.05.2019
|DIZILER
|Şub.34
|07.Tem
|19
|SURVIVOR EKSTRA
|TV8
|26.05.2019
|EGLENCE PROGRAMLARI
|Şub.32
|Ağu.16
|20
|SHOW ANA HABER
|SHOW TV
|26.05.2019
|HABER PROGRAMLARI
|Şub.27
|Ağu.76
26 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI (AB)
|SIRA
|BAŞLIK
|KANAL ADI
|TARIH
|TÜR
|RTG
|SHARE
|1
|GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU
|FOX
|26.05.2019
|HABER PROGRAMLARI
|May.84
|22.17
|2
|COK GUZEL HAREKETLER 2
|KANAL D
|26.05.2019
|EGLENCE PROGRAMLARI
|Mar.87
|11.Oca
|3
|KARDES COCUKLARI
|STAR TV
|26.05.2019
|DIZILER
|Mar.83
|Eki.99
|4
|SURVIVOR TURKIYE YUNANISTAN
|TV8
|26.05.2019
|EGLENCE PROGRAMLARI
|Mar.63
|Eki.35
|5
|ELIMI BIRAKMA
|TRT 1
|26.05.2019
|DIZILER
|Mar.57
|Eki.21
|6
|SAVASCI
|FOX
|26.05.2019
|DIZILER
|03.May
|Ağu.87
|7
|ELIMI BIRAKMA (OZET)
|TRT 1
|26.05.2019
|DIZILER
|Şub.96
|Eyl.56
|8
|BIZIM KOYUN SARKISI (T.S)
|SHOW TV
|26.05.2019
|FILMLER
|Şub.84
|Ağu.79
|9
|PARKER (Y.S)
|KANAL D
|26.05.2019
|FILMLER
|Şub.58
|Eki.48
|10
|ZENGIN VE YOKSUL
|ATV
|26.05.2019
|DIZILER
|02.Nis
|Haz.86
|11
|RAMAZAN SEVINCI
|TRT 1
|26.05.2019
|GUNCEL PROGRAMLAR
|Şub.36
|Ağu.54
|12
|COK GUZEL HAREKETLER 2 OZET
|KANAL D
|26.05.2019
|EGLENCE PROGRAMLARI
|Şub.21
|Tem.69
|13
|SURVIVOR TURKIYE YUNANISTAN OZET
|TV8
|26.05.2019
|EGLENCE PROGRAMLARI
|Şub.14
|Tem.53
|14
|HERCAI (TKR)
|ATV
|26.05.2019
|DIZILER
|Şub.13
|Kas.36
|15
|GALIP DERVIS (TKR-GECE)
|KANAL D
|26.05.2019
|DIZILER
|Oca.99
|15.May
|16
|ATV ANA HABER
|ATV
|26.05.2019
|HABER PROGRAMLARI
|Oca.98
|Tem.53
|17
|ATV HABER
|ATV
|26.05.2019
|HABER PROGRAMLARI
|Oca.98
|08.Haz
|18
|SURVIVOR EKSTRA
|TV8
|26.05.2019
|EGLENCE PROGRAMLARI
|Oca.91
|Haz.72
|19
|HAVA DURUMU
|ATV
|26.05.2019
|HABER PROGRAMLARI
|Oca.83
|Haz.75
|20
|SAVASCI (OZET)
|FOX
|26.05.2019
|DIZILER
|Oca.81
|06.Ağu
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