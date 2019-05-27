Çukur 3. yeni sezon ne zaman başlayacak? Çukur 68. bölüm fragmanı yayında mı?

Ekranların ilgiyle takip edilen dizisi Çukur sezon finali bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Son bölümde yaşanan olaylar izleyiciler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Dizinin sezon finali yapması nedeniyle izleyiciler Çukur sezon final tarihini merakla araştırıyor. Peki, Çukur dizisi ne zaman final yapıyor? İşte diziye dair detaylar...

ÇUKUR SEZON FİNALİ TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Çukur 27 Mayıs Pazartesi günü yayınlanan bölümüyle sezon finali yapacak. Çukur dizisinin yeni sezonunun eylül ayının ortalarında başlaması bekleniyor.

ÇUKUR SEZON FİNALİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Koçovalılar arka arkaya yaşadıkları acı kayıpların ardından Akın Koçovalı'nın hapishaneden çıkmasıyla büyük bir mutluluk yaşayacak. Ancak Akın'ın aileye gelişi beraberinde pek çok soru işaretini de yaratacak.

Azer ve Timsah'la işbirliği yapan Yücel, Koçovalıları yok etmek için elinden geleni yaparken Yamaç, sürpriz planıyla Yücel'e karşı bir adım önde olacak. Çukur'un, İstanbul'un her bir köşesine yayılacağı bölümde görülen yeni bir siyah zarf ise tansiyonu yükseltecek.

Bölümün finalinde yaşanan sürpriz gelişmeler 'Çukur'u, hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı yepyeni bir döneme sürükleyecek. Geçtiğimiz sezon finalinde herkesin terk etmek zorunda kaldığı Çukur'da bu sefer kimlerin kalacağı, kimlerin gideceği ise büyük merak uyandıracak.