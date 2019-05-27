Bugünkü
Takvim
  • Televizyon
  • 27.05.2019 10:50
  • Son Güncelleme: 27.05.2019 10:50

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 139. sezon finali bölüm fragmanı: Özür dilerim Reis! 138. son bölüm full tek parça izle

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 139. bölüm fragmanı yayınlandı. Atv'nin 4 sezondur devam eden dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 139. sezon finali bölüm fragmanı yayınlandı. 139. yeni bölümde, yeni bir hayata başlamak için hazırlık içinde olan İlyas ve Alparslan'ın mutluluğu, Zeki'nin ele geçirilmesine bağlıyken Çakırbeyliler asıl ölümcül darbeyi bu yeni düşmanından alacaktır. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 139. bölüm fragmanından ipuçları!

Atv'nin reytingleri altüst eden EDHO 139. bölüm fragmanı yayınlandı. 4 sezondur izleyici karşısına çıkan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 4. sezon finali ile 28 Mayıs Salı günü izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. EDHO sezon finalinde Hızır Çakırbeyli, ölümle burun buruna geliyor! İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 139. bölüm fragmanından ipuçları!

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 139. YENİ BÖLÜM SEZON FİNALİ FRAGMANI İZLE - TIKLA

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerTelevizyon HaberleriEşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 139. sezon finali bölüm fragmanı: Özür dilerim Reis! EDHO 138. son bölüm full tek parça izle
Diğer Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
Tüm Televizyon Haberleri