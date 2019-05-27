Atv'nin reytingleri altüst eden EDHO 139. bölüm fragmanı yayınlandı. 4 sezondur izleyici karşısına çıkan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 4. sezon finali ile 28 Mayıs Salı günü izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. EDHO sezon finalinde Hızır Çakırbeyli, ölümle burun buruna geliyor! İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 139. bölüm fragmanından ipuçları!

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 139. YENİ BÖLÜM SEZON FİNALİ FRAGMANI İZLE - TIKLA