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Cuma akşamı saat 20.00'de izleyici karşısına çıkan Hercai yeni bölümüyle nefes kesecek. Yeni bölümde Miran'ın, Reyyan'ı kaçırması Azat için bardağı taşıran son damla oluyor. Heyecan dolu bölüm öncesinde izleyiciler Hercai'nin yeni bölümünde

HERCAİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Azat'la evlenmesini istemeyen ve yaşattığı bütün kötü anları Reyyan'a unutturmak isteyen Miran, Reyyan'dan ikinci bir şans ister.

REYYAN KARARSIZ KALIYOR

Miran'a güvenmeyen Reyyan kalbi ve aklı arasında arafta kalmıştır.

MİRAN, REYYAN'I KAÇIRIYOR

Diğer yandan Miran'ın, Reyyan'ı kaçırması Azat için bardağı taşıran son damla olur.

AZAT, GÖNÜL'Ü KAÇIRIYOR

Reyyan'ı, Miran'ın elinden tamamen kurtarmak için harekete geçen Azat, Gönül'ü kaçırır. Reyyan'ı geri getirmezlerse Gönül'ü teslim etmeyeceğini söyleyen Azat'ın bu hamlesi, hiç beklenilmeyen bir yerden iki aileyi karşı karşıya getirir.