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  • 24.05.2019 20:11
  • Son Güncelleme: 24.05.2019 20:11

11. bölüm canlı izle

ekranlarının reyting sıralaması alt üst eden dizisi heyecan dolu bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Yeni bölümde Miran Reyyan'a yaşattığı bütün kötü anları Reyyan'a unutturmak istiyor. Peki, yeni bölümde neler olacak? . bölüm canlı izle seçeneği takvim.com.tr'de.

ATV CANLI YAYIN

Cuma akşamı saat 20.00'de izleyici karşısına çıkan yeni bölümüyle nefes kesecek. Yeni bölümde Miran'ın, Reyyan'ı kaçırması Azat için bardağı taşıran son damla oluyor. Heyecan dolu bölüm öncesinde izleyiciler Hercai'nin yeni bölümünde

HERCAİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Azat'la evlenmesini istemeyen ve yaşattığı bütün kötü anları Reyyan'a unutturmak isteyen Miran, Reyyan'dan ikinci bir şans ister.

REYYAN KARARSIZ KALIYOR

Miran'a güvenmeyen Reyyan kalbi ve aklı arasında arafta kalmıştır.

MİRAN, REYYAN'I KAÇIRIYOR

Diğer yandan Miran'ın, Reyyan'ı kaçırması Azat için bardağı taşıran son damla olur.

AZAT, GÖNÜL'Ü KAÇIRIYOR

Reyyan'ı, Miran'ın elinden tamamen kurtarmak için harekete geçen Azat, Gönül'ü kaçırır. Reyyan'ı geri getirmezlerse Gönül'ü teslim etmeyeceğini söyleyen Azat'ın bu hamlesi, hiç beklenilmeyen bir yerden iki aileyi karşı karşıya getirir.

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