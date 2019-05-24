Ekranların sevilen dizisi İstanbullu Gelin yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Son bölümde yaşanan olaylar izleyiciler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Yaz sezonunun yaklaşmasıyla birlikte izleyiciler İstanbullu Gelin sezon final tarihini merakla araştırıyor. Peki, İstanbullu Gelin dizisi ne zaman final yapıyor? İşte diziye dair detaylar...

İSTANBULLU GELİN SEZON FİNALİ TARİHİ BELLİ OLDU MU?

İstanbullu Gelin dizisinin mayıs sonunda ya da haziran başında sezon finali yapması bekleniyor.

İSTANBULLU GELİN NE ZAMAN FİNAL YAPIYOR?

İstanbullu Gelin dizisinin final yapacağına dair iddialar konuşulurken dizinin yapım şirketi ve kanalında bir açıklama yapılmadı.

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Esma'nın konağa dönüşüyle Boranlar için artık yeni bir dönem başlamaktadır. Bu yeni sürece alışmak herkes için zor olsa da tüm aile bir arada olabilmek için büyük özveri göstermektedir.

Adem'in evliliği ve evlat edinme kararının yankıları aileye nefes aldırır. Umutlar yeniden yeşermekteyken Süreyya için bambaşka bir yolun kapısı aralanmaktadır.