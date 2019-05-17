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  • Son Güncelleme: 18.05.2019 00:28

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ekranlarının reyting listelerini alt üst eden Hercai dizisi heyecan dolu bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Miran'ın alacağı karar izleyicileri şaşırtacak. Peki, yeni bölümde neler olacak? seçeneği takvim.com.tr'de.

Her hafta cuma günü saat 20.00'de izleyici karşısına çıkan Hercai'nin yeni bölümünde heyecan dorukta olacak. Miran ve Nasuh arasındaki restleşmenin sonucu izleyiciler tarafından şimdiden merak edilmeye başladı. Peki, Hercai'nin heyecan dolu bölümünde neler olacak? seçeneğini üst kısımda bulabilirsiniz.

HERCAİ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Azize Aslanbey'in, Şadoğlu konağını almak için yaptığı hamle sonrası Miran'ın düşmanlığı bitireceğim karşılığında sadece Reyyan'ı istiyorum, teklifiyle Nasuh Ağa'nın karşısına geçmiştir.

MİRAN'IN REYYAN'A TEKLİFİ

Miran ve Nasuh arasındaki restleşmenin sonucu bir kere daha iki konak arasındaki dengelerin değişmesine neden olacak mı? Reyyan, Miran'ın teklifine nasıl karşılık verecek?

KONAKTA İKİNCİ DEPREM!

Diğer yandan Miran'ın avuçlarından kayıp gitmesini istemeyen Gönül'ün planları gün yüzüne çıkar. Olanlara daha fazla seyirci kalamayan Miran boşanma kararı alır. Bu durum Aslanbey konağında ikinci bir depreme neden olur.

AZİZE VE SULTAN'IN KARŞI HAMLESİ NE OLACAK?

Bu sefer Miran'ın kesin kararlı olduğunu gören Gönül her şeyin bittiğini düşünürken, Azize ve Sultan'ın bu duruma karşı hamlesi nasıl olacak?

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