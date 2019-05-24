ATV ekranlarının sevilen dizisi Hercai yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Son bölümde yaşanan olaylar izleyiciler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Yaz sezonunun yaklaşmasıyla birlikte izleyiciler Hercai sezon final tarihini merakla araştırıyor. Peki, Hercai dizisi ne zaman final yapıyor? İşte diziye dair detaylar...

HERCAİ SEZON FİNALİ TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Hercai dizisinin mayıs sonunda ya da haziran başında sezon finali yapması bekleniyor.

HERCAİ NE ZAMAN FİNAL YAPIYOR?

Hercai dizisinin final yapacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

HERCAİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Azat'la evlenmesini istemeyen ve yaşattığı bütün kötü anları Reyyan'a unutturmak isteyen Miran, Reyyan'dan ikinci bir şans ister. Miran'a güvenmeyen Reyyan kalbi ve aklı arasında arafta kalmıştır.

Diğer yandan Miran'ın, Reyyan'ı kaçırması Azat için bardağı taşıran son damla olur.

Reyyan'ı, Miran'ın elinden tamamen kurtarmak için harekete geçen Azat, Gönül'ü kaçırır. Reyyan'ı geri getirmezlerse Gönül'ü teslim etmeyeceğini söyleyen Azat'ın bu hamlesi, hiç beklenilmeyen bir yerden iki aileyi karşı karşıya getirir.