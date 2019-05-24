Bugünkü
Takvim
  • Televizyon
  • 24.05.2019 21:34
  • Son Güncelleme: 24.05.2019 21:52

Çukur 2. sezon 34. bölüm fragmanı yayınlandı! . bölüm fragmanında intikam alınıyor

Show TV ekranlarında pazartesi akşamı saat 20.00'de yayınlanan Çukur'un yeni bölümünde ortalık iyice karışacak. İzleyicilerin merakla beklediği Çukur 2. sezon 34. bölüm fragmanı yayınlandı. Şimdi izleyiciler Çukur 2. sezon 34. bölüm fragmanında neler olacak sorusuna yanıt arıyor.

Çukur 2. sezon 34. bölüm fragmanı yayınlandı!

Ekranlarının sevilen dizisi Çukur'un bu haftaki bölümü izleyicilerin dikkatini çekti. Dizinin yeni bölümü izleyiciler tarafından heyecanla takip edildi. İzleyicilerin merakla beklediği Çukur 2. sezon 34. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte yeni bölümde yaşanacaklar...

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Yamaç, eline üçüncü bir siyah zarfın geçmesiyle deliye dönecek. Çukur'dakiler dört bir yanda Aliço'yu bulmak için seferber olacak. Emin adımlarla planını harekete geçiren Yücel, Timsah ile ittifak kuracak.

AZER VE CELASUN YÜZLEŞMESİ

Bu sırada Celasun'un geçmişte yaptığı bir hata, Meke'yle ikisini Azer'le yüzleştirecek.

AKIN KOÇOVALI GELİYOR

İkilinin büyük bir tehlike yaşayacağı bölümde, seyircilerin ilk sezondan bu yana büyük merakla bekledikleri Akın Koçovalı da hapishaneden tahliye olmak için gün sayacak.

ÇUKUR'DA DENGELER ALT ÜST OLUYOR

Cumali, babasının kaybıyla yıkılan Damla'nın yanında olabilmek için elinden geleni yaparken Damla, iki tercih arasında kalacak. Sena ve Akşın'ın kayıplarının ardından yeni bir kaybın yaşanması Çukur'da hiçbir şeyi eskisi gibi yapmayacak ve tüm dengeleri alt üst edecek.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerTelevizyon HaberleriÇukur 2. sezon 34. bölüm fragmanı yayınlandı! Çukur 67. bölüm fragmanında intikam alınıyor
Diğer Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
Tüm Televizyon Haberleri