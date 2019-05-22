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  • 22.05.2019 10:09
  • Son Güncelleme: 22.05.2019 10:09

canlı yayınında Ecrin bebek olayı çözülüyor mu? Son dakika gelişmeleriyle 22 Mayıs

ile Tatlı Sert canlı yayınında, Samsun'un Vezirköprü ilçesindeki evinin önünde oynarken kaybolan 1.5 yaşındaki Ecrin Kurnaz ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanacak! Atv ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan canlı yayınında, Ecrin Kurnaz'ın ailesiyle ilgili çarpıcı gerçekler! Hepsi ve daha fazlası, 22 Mayıs Müge Anlı canlı yayınında!

ATV CANLI YAYIN

canlı yayınında şok gelişmeler! 16 gün önce, Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kaybolan minik Ecrin'in annesi Sevcan ve üvey babası Deniz Kurnaz hakkında akılalmaz gerçekler ortaya çıkmaya devam ediyor. Ecrin bebeğin kaybolduğunu öğrenen anne, neden haberi aldıktan yarım saat sonra kızını aramaya çıktı. Müge Anlı'nın bugünkü programında neler yaşanıyor merak ediyorsanız, 22 Mayıs ATV yebilirsiniz!

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