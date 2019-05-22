ATV CANLI YAYIN

Müge Anlı canlı yayınında şok gelişmeler! 16 gün önce, Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kaybolan minik Ecrin'in annesi Sevcan ve üvey babası Deniz Kurnaz hakkında akılalmaz gerçekler ortaya çıkmaya devam ediyor. Ecrin bebeğin kaybolduğunu öğrenen anne, neden haberi aldıktan yarım saat sonra kızını aramaya çıktı. Müge Anlı'nın bugünkü programında neler yaşanıyor merak ediyorsanız, 22 Mayıs ATV Müge Anlı canlı izleyebilirsiniz!