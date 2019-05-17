ATV CANLI YAYIN

Atv ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında bugün, 1.5 yaşındaki Ecrin Kurnaz hakkında hangi gerçekler ortaya çıkıyor? Babaanne, Müge Anlı canlı yayınına gelerek neler anlatacak? Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 11 gün önce kaybolan 1.5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'a ne oldu? Ecrin bebek üvey amcası tarafından öldürüldü mü? Müge Anlı'da bugün neler yaşanıyor merak ediyorsanız, 17 Mayıs Müge Anlı canlı izleyebilirsiniz!