Bugünkü
Takvim
  • Televizyon
  • 17.05.2019 10:13
  • Son Güncelleme: 17.05.2019 11:02

canlı yayınında Ecrin Kurnaz'a ne olduğu ortaya mı çıkıyor? Şok gelişmeler için 17 Mayıs Müge Anlı canlı izle!

ile Tatlı Sert canlı yayınında Ecrin Kurnaz'ın babaannesi neler anlatacak? Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kaybolan 1.5 yaşındaki Ecrin'den 11 gündür haber alınamıyor! Ecrin bebek satıldı mı, kaçırıldı mı yoksa öldürüldü mü? Kurnaz ailesi 17 Mayıs Müge Anlı canlı yayınında eteğindeki taşları döküyor! Hepsi ve daha fazlası 17 Mayıs Müge Anlı canlı yayınında!

ATV CANLI YAYIN

Atv ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan ile Tatlı Sert canlı yayınında bugün, 1.5 yaşındaki Ecrin Kurnaz hakkında hangi gerçekler ortaya çıkıyor? Babaanne, Müge Anlı canlı yayınına gelerek neler anlatacak? Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 11 gün önce kaybolan 1.5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'a ne oldu? Ecrin bebek üvey amcası tarafından öldürüldü mü? Müge Anlı'da bugün neler yaşanıyor merak ediyorsanız, 17 Mayıs Müge Anlı canlı izleyebilirsiniz!

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerTelevizyon HaberleriMüge Anlı canlı yayınında Ecrin Kurnaz'a ne olduğu ortaya mı çıkıyor? Şok gelişmeler için 17 Mayıs Müge Anlı canlı izle!
Diğer Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
Tüm Televizyon Haberleri