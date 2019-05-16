Müge Anlı canlı yayınında şok gelişme! Gerçek ortaya çıkınca Ecrin Kurnaz'ın annesiyle üvey amcası birbirine girdi!

ECRİN KURNAZ HAKKINDA SON DAKİKA GELİŞMESİ!

Vezirköprü ilçesi Alancık Mahallesi'ndeki 7 Mayıs'ta evlerinin önünden kaybolduğu belirtilen Ecrin Kurnaz'ın bulunması için yürütülen arama çalışmaları 10'uncu gününde de devam ediyor. 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ın bulunması için jandarma ekipleri arama çalışmasını sürdürüyor. Minik Ecrin, evinin çevresinde ve ormanlık alanda dün aramıştı. Kadavra köpeğinin tepki verdiği bir yerde ekipler kazı çalışması yaptı. Yapılan kazı çalışmasında Ecrin'e ait bir ize rastlanılmadı. Kadavra köpeği evin yakınında bir bölgede tekrar tepki veri. Ekipler bugünkü çalışmalarına evin yakınındaki kazı çalışmasıyla devam edecek.