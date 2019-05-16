Müge Anlı canlı yayınında şok gelişme! Gerçek ortaya çıkınca Ecrin Kurnaz'ın annesiyle üvey amcası birbirine girdi!
Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında 1.5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ın annesi Sevcan Kurnaz ile Ecrin bebeğin üvey amcası Özkan Kurnaz birbirine girdi. Müge Anlı'nın canlı yayında Özkan Kurnaz'ın bölgede arama çalışmaları yapan yetkililere, "Bu çocuk boğulduysa falan, bir yere gömüldüyse, bulunduğunda parmak izi çıkar mı?" şeklinde soru sorduğunu açıklaması üzerine, stüdyoda gerilim arttı. Ecrin bebek öldürüldü mü? Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kaybolan 1.5 yaşındaki Ecrin Kurnaz ile ilgili 16 Mayıs Müge Anlı canlı yayınında komşular, babaanne ve dede bakın neler anlattı!
Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında Ecrin Kurnaz'ın annesi Sevcan Hanım ile üvey amca Özkan Kurnaz birbirine girdi. 16 Mayıs Müge Anlı canlı yayınında, Müge Anlı'nın Özkan Kurnaz'a yönelttiği soru üzerinbe stüdyoda gergin anlar yaşandı. Türkiye'nin merak ettiği Ecrin bebek, üvey amcası tarafından öldürüldü mü? Babaanne gerçekleri saklıyor mu? İşte 16 Mayıs Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri!
MÜGE ANLI CANLI YAYININDA ECRİN KURNAZ OLAYIYLA İLGİLİ SON DAKİKA GELİŞMESİ! - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
9 gündür haber alınamayan Ecrin Kurnaz'ı arama çalışmaları bölgede devam ederken, Özkan Kurnaz bölgedeki yetkillilere sorduğu soru, stüdyoda gergin anlara sebep oldu. Müge Anlı canlı yayında Özkan Kurnaz'a, "Yetkililere ne sordun Özkan?" deyince Özkan Durnaz, "Bir iz yok mu diye sordum." şeklinde yanıt verdi. Ancak Müge Anlı gerçeği açıkladı.
ECRİN KURNAZ HAKKINDA SON DAKİKA GELİŞMESİ!
Vezirköprü ilçesi Alancık Mahallesi'ndeki 7 Mayıs'ta evlerinin önünden kaybolduğu belirtilen Ecrin Kurnaz'ın bulunması için yürütülen arama çalışmaları 10'uncu gününde de devam ediyor. 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ın bulunması için jandarma ekipleri arama çalışmasını sürdürüyor. Minik Ecrin, evinin çevresinde ve ormanlık alanda dün aramıştı. Kadavra köpeğinin tepki verdiği bir yerde ekipler kazı çalışması yaptı. Yapılan kazı çalışmasında Ecrin'e ait bir ize rastlanılmadı. Kadavra köpeği evin yakınında bir bölgede tekrar tepki veri. Ekipler bugünkü çalışmalarına evin yakınındaki kazı çalışmasıyla devam edecek.