Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında dün (16 Mayıs Perşembe) 29 yaşındaki Sezgin İlter katıldı. Stüdyoya gelerek üç yıldır görmediği annesine kavuşmak istediğini söyledi.
Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında dün (16 Mayıs Perşembe) 29 yaşındaki Sezgin İlter katıldı. Stüdyoya gelerek üç yıldır görmediği annesine kavuşmak istediğini söyledi.
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