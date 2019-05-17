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  • Son Güncelleme: 17.05.2019 11:34

canlı yayınında hasret sona erdi! Bir anlık kızgınlıkla çocuklarını terk eden anne ile küçük oğul Sezgin İlter kavuştu!

ile Tatlı Sert canlı yayınında Sezgin İlter'in anne hasreti son buldu. Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan programında dün, 29 yaşındaki Sezgin İlter katıldı. Stüdyoya gelerek üç yıldır görmediği annesine kavuşmak istediğini söyledi. 17 Mayıs ında ise Hatice İlter stüdyoya geldi ve üç yıldır görmediği oğluyla kavuştu.

Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında dün (16 Mayıs Perşembe) 29 yaşındaki Sezgin İlter katıldı. Stüdyoya gelerek üç yıldır görmediği annesine kavuşmak istediğini söyledi.

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