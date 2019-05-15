Star TV ekranlarında yeni bölümüyle saat 20.00'de yayınlanan Kuzgun'un yeni bölümünde ortalık karıştı. Heyecan dolu bölümün sona ermesinin ardından izleyiciler Kuzgun 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

KUZGUN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Dila'nın polisle işbirliği yaptığını öğrenmesiyle, Kuzgun geri dönüşü olmayan bir yola girer. Derviş, Dila'nın ihanetinin cezasını kendisinin keseceğini söyler.Kuzgun'un ise planları bambaşkadır. Dila'yı karanlığın en dibine çekecektir.

KUZGUN'DAN YENİ PLAN

Kuzgun bir yandan da Bilginler Holding'i iflasa götürecek hamlelerde bulunur. Kuzgun'un gerçekleri öğrendiğinden habersiz olan Dila ise aşkla doludur. Babasına rağmen, Kuzgun'la yeni bir döneme adım atabilmek için tarafını net olarak belli eder. Her anını aşık olduğu adamla, Kuzgun'la geçirmek ister.

DİLA'DAN KUZGUN'A İHANET

Kuzgun, Dila'yla her bir araya geldiğinde, ihanetin acısıyla, aşkı arasında kalır. Ali, avukatlarından Rıfat'ın tutuksuz yargılanmasını sağlayabilecek bir yol olduğunu öğrenir. Dila kendini Kuzgun'la geçireceği bir ömrün hayaline kaptırmışken, Kuzgun, Derviş'ten Dila'ya bir görev vermesini ister. Bu görev Dila için hayatının dönüm noktalarından biri olacaktır.

RIFAT'TAN ALİ'YE YENİ TALİMAT

Serbest kalırsa Kuzgun'un harekete geçeceğini bilen Rıfat, Ali'ye Kuzgun'u hayatlarından çıkarması için bir talimat verir. Sevkiyat gecesi, Dila hiç beklemediği bir oyunun içine düşerken, Kuzgun da kendisine kurulan pusudan habersizdir. Mahkeme günü gelir ve Ali ile çevirdikleri oyunun ardından Rıfat hakkında tutuksuz yargılanma kararı verilir. Fakat Kuzgun'un Rıfat'ın eli kolu serbestçe dolaşmasına izen vermeye niyeti yoktur.