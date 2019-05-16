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  • Son Güncelleme: 16.05.2019 14:41

10. yeni bölüm fragmanı: Deli gibi pişman Miran! Hercai 9. son bölüm tek parça full izle

Atv ekranlarının reytingleri altüst eden dizisi 10. yeni bölüm, izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor. İntikamdan doğan bir aşk masalını anlatan Hercai 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandığı andan itibaren izleyicide büyük bir merak uyandı. Miran ve Reyyan, yeni bölümde kavuşacak mı? Hercai 10. yeni bölümden çok özel ipuçları!

Hercai 10. yeni bölümde Miran gemileri yakıyor. Gönül'ün kendisine yalan söylediğini öğrenen Miran Aslanbey, nikahlı karısını boşamaya kararlı. Bu karar Aslanbey konağında büyük krize neden olacak. Azize Aslanbey iyice köşeye sıkışırken, Sultan kızını korumak için ne yapacak? İşte Atv ekranlarının sevilen dizisi Hercai 10. yeni bölümde olacaklar...

HERCAİ 10. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE - TIKLA

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