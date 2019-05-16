Hercai 10. yeni bölümde Miran gemileri yakıyor. Gönül'ün kendisine yalan söylediğini öğrenen Miran Aslanbey, nikahlı karısını boşamaya kararlı. Bu karar Aslanbey konağında büyük krize neden olacak. Azize Aslanbey iyice köşeye sıkışırken, Sultan kızını korumak için ne yapacak? İşte Atv ekranlarının sevilen dizisi Hercai 10. yeni bölümde olacaklar...

HERCAİ 10. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE - TIKLA