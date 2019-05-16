Hercai 10. yeni bölümde Miran gemileri yakıyor. Gönül'ün kendisine yalan söylediğini öğrenen Miran Aslanbey, nikahlı karısını boşamaya kararlı. Bu karar Aslanbey konağında büyük krize neden olacak. Azize Aslanbey iyice köşeye sıkışırken, Sultan kızını korumak için ne yapacak? İşte Atv ekranlarının sevilen dizisi Hercai 10. yeni bölümde olacaklar...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.