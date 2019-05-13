ATV CANLI YAYIN
Müge Anlı canlı yayınında son dakika gelişmeleri arka arkaya geliyor! Atv ekranlarında hafta içi her gün birbirinden ilginç faili meçhul kayıp ve cinayeti araştıran başarılı sunucu Müge Anlı, Ecrin Kurnaz'ın kaybıyla ilgili hangi gerçekleri ortaya çıkartıyor? Hepsi ve daha fazlasını 13 Mayıs Müge Anlı canlı yayınından takip edebilirsiniz!
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.