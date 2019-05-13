ATV CANLI YAYIN

Müge Anlı canlı yayınında son dakika gelişmeleri arka arkaya geliyor! Atv ekranlarında hafta içi her gün birbirinden ilginç faili meçhul kayıp ve cinayeti araştıran başarılı sunucu Müge Anlı, Ecrin Kurnaz'ın kaybıyla ilgili hangi gerçekleri ortaya çıkartıyor? Hepsi ve daha fazlasını 13 Mayıs Müge Anlı canlı yayınından takip edebilirsiniz!