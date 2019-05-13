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  • Son Güncelleme: 13.05.2019 10:24

canlı yayınında Ecrin Kurnaz'ın ailesi hakkında sarsıcı iddia! 13 Mayıs

ile Tatlı Sert canlı yayınında aranan 1.5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ın ailesi hakkında sarsıcı gerçekler ortaya çıkıyor! Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan programında bugün, Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, 5 gün önce evinin önünde kaybolan Ecrin Kurnaz hakkında yaşanana sıcak gelişmeleri merak ediyorsanız, 13 Mayıs ı izleyebilirsiniz!

ATV CANLI YAYIN

canlı yayınında son dakika gelişmeleri arka arkaya geliyor! Atv ekranlarında hafta içi her gün birbirinden ilginç faili meçhul kayıp ve cinayeti araştıran başarılı sunucu Müge Anlı, Ecrin Kurnaz'ın kaybıyla ilgili hangi gerçekleri ortaya çıkartıyor? Hepsi ve daha fazlasını 13 Mayıs ından takip edebilirsiniz!

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