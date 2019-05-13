Ecrin Kurnaz bulundu mu? Kayıp Ecrin'in arama çalışmalarından son dakika gelişmeleri!
Müge Anlı canlı yayınında minik Ecrin'in kaybıyla ilgili detaylar araştırılmaya devam ediyor. Samsun'un Vezirköprü ilçesinde evinin önünde oynarken kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ın bulunması için başlatılan arama çalışmaları sürüyor. Samsun Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği Kurbağa Adamlarca Altınkaya Barajı kıyısında arama yapıldı. İşte Ecrin Kurnaz'ın arama çalışmalarından son dakika gelişmeleri!
Türkiye'nin Müge Anlı canlı yayın aracılığıyla öğrendiği kayıp Ecrin bebek hakkında bölgeden son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Bölgede süren arama çalışmalarıyla birlikte 13 Mayıs Müge Anlı canlı yayınında Ecrin Kurnaz'ın kaybıyla ilgili araştırmalar devam ediyor. Minik Ecrin'in annesi canlı yayında neler anlatıyor merak ediyorsanız,
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Alancık Mahallesi'ndeki evlerinin önünde oynarken kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ın bulunması için arama çalışmalarına devam edildi.
ECRİN KURNAZ BULUNDU MU? SON GÖRÜNTÜLERİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!