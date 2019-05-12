Sıfır Bir 6. sezon 2. bölüm ne zaman, nereden izlenir?

Sıfır Bir - Bir Zamanlar Adana'da dizisi 8 Mayıs tarihinde Blu TV'de izleyici karşısına çıktı. Fenomen dizinin izleyicileri şimdi Sıfır Bir 6. sezon 2. bölümü hakkında internette araştırma yapıyor. Peki, Sıfır Bir 6. sezon 2. bölüm ne zaman ve nereden izlenir? İşte cevabı...

SIFIR BİR 6. SEZON 2. BÖLÜM NE ZAMAN?

Sıfır Bir – Bir Zamanlar Adana'da dizisinin 6. sezon 2. bölümünün ne zaman yayınlanacağı henüz açıklanmadı.

SIFIR BİR 6. SEZON 2. BÖLÜM NEREDEN İZLENİR?

Sevilen dizi Sıfır Bir – Bir Zamanlar Adana'da dizisinin 6. sezon 1. bölümü 8 Mayıs itibariyle izleyiciyle karşısına çıktı. Diziyi izlemeniz için Blu TV'ye kayıt olmanız gerekiyor.

YENİ SEZONDA NELER OLACAK?

Savaş ve arkadaşlarının uyuşturucu ve kadın ticaretine karşı giriştikleri mücadeleyi konu edinen dizinin yeni sezonunda yine oldukça heyecanlı bölümler bizleri bekliyor.

Hapishane ağalarına ve uyuşturucu ticaretine karşı yaktığı direniş ateşi tüm koğuşa hatta cezaevine yayıldı. Bunlar olurken mahalleli ise yaşanan kayıpların ardından dostu bildikleri Gökhan'ın ihaneti ile yüz yüze geldiler.