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  • Son Güncelleme: 13.05.2019 10:50

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 137. yeni bölüm fragmanı: Yıkıldık Behzat, yıkıldık! 136. son bölüm tek parça full izle

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 137. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. 137. yeni bölümde herkesin intikam almak için sıraya girdiği Zeki yakalanacak ancak hemen öldürülmemesi, Haşmet'in ölümle burun buruna gelmesine neden olacak. EDHO yeni bölümde Akif'in duygularıyla oynadığını fark eden Esra ise ölüm kalım savaşı içine girecek. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 137. yeni bölüm fragmanından ipuçları!

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