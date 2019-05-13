Müge Anlı Ecrin olayıyla ilgili şok eden gerçeği ortaya çıkardı! Samsun Vezirköprü'de didik didik aranan Ecrin Kurnaz...

ECRİN'İN BABASI CENGİZ KURNAZ DEĞİL Mİ?

Müge Anlı yine son dakika ayrıntılarını ortaya çıkardı! Ecrin'in babası kim? Ecrin'in babası olduğu bilinen rahmetli Cengiz Kurnaz'ın yeğeni ile karısının arasındaki ilişkiyi öğrenince Ecrin'in olduğu beşiği tekmelediği bebeğin kendisinden olmadığını düşündüğü ifade edildi. Aynı şekilde Müge Anlı'da yaşanan son dakika gelişmelerine göre; Sevcan Korkmaz; kocası öldükten sonra evlendiği kocasının yeğeni Deniz Kurnaz ile Ecrin doğduktan sonra birlikte olduğunu söylese de şüpheler Ecrin'in babasının Deniz Kurnaz olabileceği yönünde. Ayrıca Deniz'in kardeşi Özkan da dayısına abisi ile yengesinin ilişkisini anlatan kişi olarak biliniyor. İşte son dakika haberinin detayları...