Müge Anlı Ecrin olayıyla ilgili şok eden gerçeği ortaya çıkardı! Samsun Vezirköprü'de didik didik aranan Ecrin Kurnaz...
Müge Anlı canlı yayınında Ecrin Kurnaz hakkında şok gelişme yaşandı. 6 gündür 1.5 yaşındaki Ecrin'den haber alınamıyor! Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kaybolan 1.5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ın arama çalışmaları devam ederken, 13 Mayıs Müge Anlı canlı yayınında herkesi şaşırtan bir gelişme yaşandı! Ecrin Kurnaz'ın babası Cengiz Kurnaz değil mi? İşte 13 Mayıs Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında yaşananlar!
Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında, 1.5 yaşındaki Ecrin Kurnaz ile ilgili şok eden gerçekler ortaya çıktı. Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün, Samsun'un Vezirköprü ilçesinde evinin önünden kaybolan minik Ecrin hakkında son dakika gelişmeleri yaşandı. Ecrin Kurnaz'ı arama çalışmaları aralıksız sürerken, Müge Anlı, 13 Mayıs son bölümde aile hakkında bazı gerçekleri ortaya çıkardı.
MÜGE ANLI'DA ECRİN KURNAZ OLAYIYLA İLGİLİ NELER YAŞANDI? İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
ECRİN'İN BABASI CENGİZ KURNAZ DEĞİL Mİ?
Müge Anlı yine son dakika ayrıntılarını ortaya çıkardı! Ecrin'in babası kim? Ecrin'in babası olduğu bilinen rahmetli Cengiz Kurnaz'ın yeğeni ile karısının arasındaki ilişkiyi öğrenince Ecrin'in olduğu beşiği tekmelediği bebeğin kendisinden olmadığını düşündüğü ifade edildi. Aynı şekilde Müge Anlı'da yaşanan son dakika gelişmelerine göre; Sevcan Korkmaz; kocası öldükten sonra evlendiği kocasının yeğeni Deniz Kurnaz ile Ecrin doğduktan sonra birlikte olduğunu söylese de şüpheler Ecrin'in babasının Deniz Kurnaz olabileceği yönünde. Ayrıca Deniz'in kardeşi Özkan da dayısına abisi ile yengesinin ilişkisini anlatan kişi olarak biliniyor. İşte son dakika haberinin detayları...
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bir hafta önce kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ı arama çalışmalarına ara verildi. Bölgenin tamamını tarayan ekipler, değerlendirme sonrası arama çalışmalarının nasıl yürütüleceğini belirleyecek. Bu arada anne Sevcan Kurnaz'ın çocuğunun kaçırıldığı yönündeki ifadeleri üzerine çok yönlü genişletilen soruşturmada aile içi bazı ilişkiler mercek altına alındı. Jandarma ekipleri, aile bireylerinin cep telefonu kayıtlarını geriye dönük incelemeye aldı.
Vezirköprü ilçe merkezine yaklaşık 32 kilometre uzaklıktaki Alancık Mahallesi'nde oturan Kurnaz ailesinin kızları Ecrin, geçen hafta salı günü öğle saatlerinde evlerinin önünde oynarken kayboldu. Aile kendi imkânlarıyla aradığı Ecrin'e ulaşamayınca, jandarmaya haber verdi. Bunun üzerine bölgeye jandarma timleri ile AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgede arama çalışması başlattı. Helikopter ve drone ile havadan taranan bölge, güvenlik güçleri tarafından karış karış arandı, mahalledeki evler kontrol edildi. Arama çalışmalarında canlı arama, iz takip ve kadavra köpekleri de kullanıldı.
Jandarma komando ekipleri Altınkaya Baraj Gölü kıyısında da arama çalışmalarını sürdürdü. Minik Ecrin'in Altınkaya Baraj Gölü'ne düşmüş olabileceği ihtimalini göz önünde bulundurarak su yüzeyini tarayan ekipler, su altında da arama yaptı. İl Emniyet Müdürlüğü´nde görevli dalgıç polisler iki gün baraj gölüne dalış yaptı. Ecrin'i arama çalışmalarına dün akşam ara verildi. Bölgenin tamamını tarayan ekipler, değerlendirme sonrası arama çalışmalarının nasıl yürütüleceğini belirleyecek.