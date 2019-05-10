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  • 10.05.2019 10:16
  • Son Güncelleme: 10.05.2019 10:28

'da son dakika gelişmeleri! 'ın kaybolduğu bölgede neler yaşanıyor? 10 Mayıs Müge Anlı canlı izle

canlı yayınında Samsun'un Vezirköprü ilçesine bağlı Alancık mahallesindeki evlerinin önünden kaybolan 1.5 yaşındaki 'ı arama çalışmaları devam ediyor. Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan programında nefesler tutuldu! Tüm Türkiye minik Ecrin'den gelecek iyi haberi bekliyor! Hepsi ve daha fazlası 10 Mayıs Müge Anlı canlı yayınında!

ATV CANLI YAYIN

ile Tatlı Sert canlı yayınında gözler Samsun'da! Türkiye'nin umutla güzel haberler beklediği 1.5 yaşındaki Ecrin'i arama faaliyetleri ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. , Samsun'un Vezirköprü ilçesine bağlı Alancık mahallesinde 2 gün önce öğle saatlerinde evinin önünden kayboldu. Minik Ecrin'i aramak için AFAD, UMKE ve Jandarma başta olmak üzere bölgedeki tüm birimler seferber oldu. Müge Anlı tarafından da yakından takip edilen olayda aramaların yapıldığı bölgenin çapı genişletildi. Müge Anlı'da bugün neler yaşanıyor merak ediyorsanız, 10 Mayıs Müge Anlı canlı yayını izleyebilirsiniz!

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