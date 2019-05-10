ATV CANLI YAYIN

Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında gözler Samsun'da! Türkiye'nin umutla güzel haberler beklediği 1.5 yaşındaki Ecrin'i arama faaliyetleri ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Ecrin Kurnaz, Samsun'un Vezirköprü ilçesine bağlı Alancık mahallesinde 2 gün önce öğle saatlerinde evinin önünden kayboldu. Minik Ecrin'i aramak için AFAD, UMKE ve Jandarma başta olmak üzere bölgedeki tüm birimler seferber oldu. Müge Anlı tarafından da yakından takip edilen olayda aramaların yapıldığı bölgenin çapı genişletildi. Müge Anlı'da bugün neler yaşanıyor merak ediyorsanız, 10 Mayıs Müge Anlı canlı yayını izleyebilirsiniz!