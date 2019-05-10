Müge Anlı'daki kayıp Ecrin hakkında son dakika gelişmeleri! Ecrin bulundu mu?

"GEÇ HABER VERİLDİ"

Kaymakam Kudret Kurnaz ise Ecrin'i bulmak için tüm imkanlarını seferber ettiklerini dile getirdi. Kendilerine kayıp ihbarının geç yapıldığını ifade eden Kurnaz, şöyle konuştu: "Ecrin'in kaybolduğu saatlerde haber verilseydi bulma şansımız artardı. Ama geç olmasına rağmen tüm ekiplerimizi buraya seferber ettik. Jandarma, Jandarma Komando Timi, AFAD, UMKE ekiplerimiz burada arama çalışmalarını sürdürüyor. Havadan iki drone ile arama yapıyoruz. Sahil Güvenlik'e ait helikopter de havadan arama yapıyor. Köy, Altınkaya Baraj Gölü'ne uzak ama biz her ihtimali değerlendirdik. Botla da arama yapıyoruz."

