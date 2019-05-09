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  • 09.05.2019 23:54
  • Son Güncelleme: 09.05.2019 23:54

. yeni bölüm fragmanı yayında mı? Çukurova'da sular durulmuyor!

ATV ekranlarının sevilen dizisi 'nın yeni bölümü izleyicileri ekran başına kilitledi. Heyecan dolu bölümün ardından izleyiciler şimdi . bölüm fragmanı yayında mı sorusuna yanıt aramaya başladı.

Bir Zamanlar Çukurova 33. bölüm fragmanı yayında mı?

Perşembe günlerinin reyting rekortmeni dizisi dizisi yeni bölümüyle izleyicilerin dikkatini çekti. Çukurova'da Yılmaz ve Demir arasında sular durulmaya başladığı bölümün ardından izleyiciler yeni bölümü beklemeye başladı. Peki, . bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Çukurova'da Yılmaz ve Demir arasında sular durulmaya başlamışken Konak'ta herkes ve her şey birbirine girmiştir.

DEMİR'E BÜYÜK ŞOK!

Sabah yatağında Seher'i bulan Demir, bu şoku atlamadan bir de görüldüklerini fark eder. Asla aralarında bir şey geçmediğini söylese de, geceyi hatırlamıyor olması Demir'i zorlamaktadır. Üstelik Ercüment de zehirli bir sarmaşık gibi Konak'taki herkesi kendisine bulaştırmanın bir yolunu aramaktadır.

ZÜLEYHA KENDİSİNİ AFFETTİRMENİN YOLLARINI ARIYOR

Züleyha, Gülten'e kendini affettirmenin yolunu ararken, Seher de Saniye'nin hala bir planı olduğuna herkesi inandırmaya çalışır. Hünkar, bağ evinde olanları öğrenince, ne yapacağını bilemez. Olan biten bir tek Seher'i mutlu ediyor görünmektedir.

ERCÜMENT AMACINA ULAŞIYOR

Ercüment, hem Gülten'e hem Seher'e yakınlaşmaya çalışır. En sonunda amacına ulaşır da!

HÜNKAR VE FEKELİ YAN YANA GELİYOR

Muhtarın oğlunun düğünü, Hünkar ve Fekeli'yi tüm Çukurova'nın önünde yan yana getirir. Demir yaşananlardan deliye dönmüşken bir de annesini Fekeli ile yan yana görünce şok geçirir. Ercüment'in hain planları ise ortaya çıkmak üzeredir. Tüm bu olan biten içinde aşk Gülten'in kapısını çalacaktır ama hayat önce başına bir bela yollamak üzeredir.

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