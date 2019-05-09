Müge Anlı canlı yayınında son dakika gelişmesi: Mehir cinayetinin katili ortaya mı çıkıyor? 9 Mayıs Müge Anlı canlı son bölüm izle 09.05.2019 17:36

Müge Anlı canlı yayınında Konya'da işlenen mehir cinayetinde sona mı geliniyor? Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün, Necla ve Metin Büyükşen cinayetinin yaşandığı geceyle ilgili neler konuşuldu? Büyükşen çiftinin katili kim ya da kimler? Hepsi ve fazlası 9 Mayıs Müge Anlı son bölümde!