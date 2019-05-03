ATV CANLI YAYIN
Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün, Konya cinayetiyle ilgili şok gelişmeler yaşanacak. Türkiye'nin merak ettiği sırlarla dolu cinayetin gerçekleri ne? Büşra Büyükşen, gözü önünde öldürülen anne ve babasının katillerini tanıyor mu? Müge Anlı canlı yayınında bugün neler yaşanıyor merak ediyorsanız, 3 Mayıs Müge Anlı canlı yayınını izleyebilirsiniz!
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