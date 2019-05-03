Bugünkü
Takvim
  • Televizyon
  • 03.05.2019 10:09
  • Son Güncelleme: 03.05.2019 10:10

canlı yayında Konya'daki cinayetle ilgili Büşra Büyükşen hakkında şok iddia! 3 Mayıs Müge Anlı canlı izle

canlı yayınında Konya'da işlenen cinayetle ilgili şok gelişmeler yaşanıyor! Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan programında bugün, Necla ve Metin Büyükşen'in sır ölümüyle ilgili kızları Büşra Büyükşen hakkında şok eden iddialar ortaya atılacak! Hepsi ve daha fazlası, 3 Mayıs Müge Anlı canlı yayınında!

ATV CANLI YAYIN

Atv ekranlarında yayınlanan ile Tatlı Sert programında bugün, Konya cinayetiyle ilgili şok gelişmeler yaşanacak. Türkiye'nin merak ettiği sırlarla dolu cinayetin gerçekleri ne? Büşra Büyükşen, gözü önünde öldürülen anne ve babasının katillerini tanıyor mu? Müge Anlı canlı yayınında bugün neler yaşanıyor merak ediyorsanız, 3 Mayıs Müge Anlı canlı yayınını izleyebilirsiniz!

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerTelevizyon HaberleriMüge Anlı canlı yayında Konya'daki cinayetle ilgili Büşra Büyükşen hakkında şok iddia! 3 Mayıs Müge Anlı canlı izle
Diğer Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
Tüm Televizyon Haberleri