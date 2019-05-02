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  • 03.05.2019 00:18
  • Son Güncelleme: 03.05.2019 00:18

. yeni bölüm fragmanı yayında mı? Kadir ile Zarif arasında hesaplaşma!

Show TV ekranlarının sevilen dizisi yeni bölümüyle izleyicilerin dikkat çekti. Yeni bölümde Kadir’in silahını Zarif’e doğrultarak Veli’ye "Cansız bu adam mı?" diye sorması heyecan uyandırdı. İzleyiciler şimdi yayında mı sorusuna yanıt arıyor.

Çarpışma 21. bölüm fragmanı yayında mı?

Perşembe akşamları izleyicileri ekran başına kitleyen dizisi yeni bölümüyle ekranlara geldi. Kadir Adalı'nın Cansız'ın kim olduğunu öğrenmeye çalıştığı bölümde gerilim yükseldi. Bölümün sona ermesinin ardından izleyiciler yayınlandı mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

ÇARPIŞMA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kadir'in silahını Zarif'e doğrultarak Veli'ye "Cansız bu adam mı?" diye sorduğu anlarda gerilim yükseliyor.

KADİR İLE ZARİF ARASINDA HESAPLAŞMA

Kadir ile Zarif arasında büyük bir hesaplaşma yaşanırken Kadir, Zarif'in Cansız olduğunu öğrenecek mi; Kadir, baba katili mi olacak soruları da merak ve heyecan uyandırıyor.

HAYDAR GERÇEKLERİ ÖĞRENİYOR

Kadir'in Asiye'ye ilk kez "Anne!" diye seslenmesi dikkat çekiyor. Zeynep Haydar'a, Cansız'ın Kadir'in babası olduğunu söylüyor.

KADİR VE CANSIZ KARŞILAŞIYOR

Zarif'in Cansız olduğunu öğrendiği anlaşılan Kadir'in öfkeden çılgına döndüğü ve silahını başına dayadığı anlarda gerilim yükseliyor. Dizinin heyecan dolu yeni bölümünden çarpıcı kesitlerin de yer aldığı tanıtımda, Kadir - Cansız karşılaşması büyük merak uyandırıyor.

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