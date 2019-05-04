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  • Son Güncelleme: 10.05.2019 13:17

3 Mayıs haftanın birincisi kim oldu?

3 Mayıs 2019 Cuma saat 12.00 itibariyle başladı. Gelinim Mutfakta 3 Mayıs 2019 Cuma nasıl oldu? Gelinim Mutfakta son bölümde Kayınvalidelerin verdiği puanlar sonucunda; Gün değerlendirmesi ardından puan durumu netleşti.

Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu?

'de en fazla izlenen program olan 'da bugün eleme heyecanı yaşanacak. Büyük bir ilgiyle takip edilen yarışmada kimin birinci olacağı oldukça merak ediliyor. 3 Mayıs Gelinim Mutfakta birincisi açıklanır açıklanmaz haberimiz içinde güncellenecektir.

GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU KİM ELENDİ? 3 MAYIS 2019

En düşük puanı alıp elenen gelin Aysel oldu. Haftannın en yüksek puanını alıp 5 altın bileziğin sahibi ise Gülcan oldu.

GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU KİM ELENDİ? 2 MAYIS 2019

Gelinim Mutfakta'nın 294. Bölümünde Fadime-Aysel Ütaç, Besime-Gülcan Ekinci, Sevim-Güngör Üzüm ve Reyhan-Ezgi Yıldırım çiftleri "balkabağı sarması" tarifi ile yarıştılar.

Gün değerlendirmesi ardından netleşti. Kayınvalidelerin verdiği puanlar sonucunda; 6 puan alan Aysel sonuncu oldu, Aysel'i 11 puanla Güngör takip etti. 16 puanın sahibi Gülcan, almaya hak kazandı, Ezgi ise 15 puanla günü ikinci tamamladı.

2 MAYIS PUAN DURUMU

Aysel:6 puan

Güngör: 11 puan

Ezgi: 15 puan

Gülcan:16 puan

GELİNİM MUTFAKTA 2 MAYIS

Gülcan, herkesin kendisini kıskandığını söylüyor!
Gelinler ve kayınvalideler arasında ipler geriliyor. Besime Hanım geçmişini sorguluyor, Güngör haklarının yendiğini iddia ediyor!

1 MAYIS PUAN DURUMU

Aysel: 6 puan

Güngör: 8 puan

Ezgi: 13 puan

Gülcan: 18 puan

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