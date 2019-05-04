Kanal D'de en fazla izlenen program olan Gelinim Mutfakta'da bugün eleme heyecanı yaşanacak. Büyük bir ilgiyle takip edilen yarışmada kimin birinci olacağı oldukça merak ediliyor. 3 Mayıs Gelinim Mutfakta birincisi açıklanır açıklanmaz haberimiz içinde güncellenecektir.
GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU KİM ELENDİ? 3 MAYIS 2019
En düşük puanı alıp elenen gelin Aysel oldu. Haftannın en yüksek puanını alıp 5 altın bileziğin sahibi ise Gülcan oldu.
GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU KİM ELENDİ? 2 MAYIS 2019
Gelinim Mutfakta'nın 294. Bölümünde Fadime-Aysel Ütaç, Besime-Gülcan Ekinci, Sevim-Güngör Üzüm ve Reyhan-Ezgi Yıldırım çiftleri "balkabağı sarması" tarifi ile yarıştılar.
Gün değerlendirmesi ardından puan durumu netleşti. Kayınvalidelerin verdiği puanlar sonucunda; 6 puan alan Aysel sonuncu oldu, Aysel'i 11 puanla Güngör takip etti. 16 puanın sahibi Gülcan, çeyrek altını almaya hak kazandı, Ezgi ise 15 puanla günü ikinci tamamladı.
2 MAYIS PUAN DURUMU
Aysel:6 puan
Güngör: 11 puan
Ezgi: 15 puan
Gülcan:16 puan
GELİNİM MUTFAKTA 2 MAYIS
Gülcan, herkesin kendisini kıskandığını söylüyor!
Gelinler ve kayınvalideler arasında ipler geriliyor. Besime Hanım geçmişini sorguluyor, Güngör haklarının yendiğini iddia ediyor!
1 MAYIS PUAN DURUMU
Aysel: 6 puan
Güngör: 8 puan
Ezgi: 13 puan
Gülcan: 18 puan
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