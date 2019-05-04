Kanal D'de en fazla izlenen program olan Gelinim Mutfakta'da bugün eleme heyecanı yaşanacak. Büyük bir ilgiyle takip edilen yarışmada kimin birinci olacağı oldukça merak ediliyor. 3 Mayıs Gelinim Mutfakta birincisi açıklanır açıklanmaz haberimiz içinde güncellenecektir.

GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU KİM ELENDİ? 3 MAYIS 2019

En düşük puanı alıp elenen gelin Aysel oldu. Haftannın en yüksek puanını alıp 5 altın bileziğin sahibi ise Gülcan oldu.

GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU KİM ELENDİ? 2 MAYIS 2019

Gelinim Mutfakta'nın 294. Bölümünde Fadime-Aysel Ütaç, Besime-Gülcan Ekinci, Sevim-Güngör Üzüm ve Reyhan-Ezgi Yıldırım çiftleri "balkabağı sarması" tarifi ile yarıştılar.

Gün değerlendirmesi ardından puan durumu netleşti. Kayınvalidelerin verdiği puanlar sonucunda; 6 puan alan Aysel sonuncu oldu, Aysel'i 11 puanla Güngör takip etti. 16 puanın sahibi Gülcan, çeyrek altını almaya hak kazandı, Ezgi ise 15 puanla günü ikinci tamamladı.

2 MAYIS PUAN DURUMU

Aysel:6 puan

Güngör: 11 puan

Ezgi: 15 puan

Gülcan:16 puan

GELİNİM MUTFAKTA 2 MAYIS

Gülcan, herkesin kendisini kıskandığını söylüyor!

Gelinler ve kayınvalideler arasında ipler geriliyor. Besime Hanım geçmişini sorguluyor, Güngör haklarının yendiğini iddia ediyor!

1 MAYIS PUAN DURUMU

Aysel: 6 puan

Güngör: 8 puan

Ezgi: 13 puan

Gülcan: 18 puan