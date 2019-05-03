Cihangir Ceyhan kimdir? Cihangir Ceyhan Çukur'da mı oynayacak?

Çukur'un haftaya pazartesi yayınlanacak bölümünde izleyicileri büyük bir sürpriz bekliyor. Sıfır Bir - "Bir Zamanlar Adana'da" dizisinde Cio karakteriyle dikkat çeken Cihangir Ceyhan Çukur dizisinde izleyici karşısına çıkacak. Peki, Cihangir Ceylan kimdir? İşte cevabı...

CİHANGİR CEYLAN KİMDİR?

Sıfır Bir dizisinde kendisini oynayan ve CİO lakabıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Cihangir Ceyhan, Çukur dizisinde Azer Kurtuluş rolüyle yer alacak. Koçovalı ailesinin düşmanı olarak diziye katılan Azer Kurtuluş'u canlandıracak Cihangir Ceyhan son olarak 21 günlük askerlik hizmetini yerine getirerek İstanbul'a döndü.

AZER KARAKTERİYLE DİZİDE OLACAK

Çukur, önceki sezonda olduğu gibi büyük bir yardım gecesi düzenleyerek 27 Mayıs günü sezon finali yapacak. Sezon finaline yaklaşan diziye ise ''Sıfır Bir – Bir Zamanlar Adana'da'' dizisindeki Cihangir Ceyhan katılıyor.

"AZER KURTULUŞ" PEK YAKINDA!

Hem oyuncunun hem de 'Çukur' hayranlarının uzun zamandır dizinin dünyasında görmek istedikleri Ceyhan, geçtiğimiz günlerde ilk sahnesini çekti. Genç oyuncu, 'Çukur'un yayınlanan son bölümünde "Azer Kurtuluş pek yakında" duvar yazısıyla sinyallerini verdiği Azer karakterine hayat veriyor. Ceyhan'ın, başta Yamaç (Aras Bulut İynemli), Vartolu Salih (Erkan Kolçak Köstendil) ve Cumali (Necip Memili) olmak üzere Koçovalı erkekleriyle olan sahneleri şimdiden büyük merakla bekleniyor.

Cihangir Ceyhan'ın ilk kez izleyici ile buluşacağı 'Çukur'un yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!