Ekranların ilgiyle takip edilen dizilerinden birisi olan Gülperi'nin final yapıp yapmayacağı dizinin izleyicileri tarafından merakla araştırılıyor. Gülperi final yapıyor sorusu bu nedenle internette araştırılan soruların başında yer alıyor. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

GÜLPERİ FİNAL Mİ YAPIYOR?

Cuma akşamları saat 20.00'de izleyici karşısına çıkan Gülperi dizisi bu akşam yayınlanacak bölümüyle ekranlara veda edecek. Başrollerini Nurgül Yeşilçay ve Timuçin Esen'in paylaştığı, Tims&B'nin Show TV için çektiği Gülperi dizisi 30. bölümüyle final yapacak.





GÜLPERİ FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Gülperi oğlu Hasan'ın ameliyattan çıkmasını beklerken Can'ın kaybolduğundan habersizdir. Can'ı hiçbir yerde bulamayan Artemis ve Bedriye önce Yakup'lara sonra da hastanede Gülperi'yle bekleyen Kadir'e haber verirler. Kadir Hasan ölüm kalım savaşı verirken bir de Can'ın kaybolduğu haberini Gülperi'ye vermek istemez. Yakup ve Kader hastanede Gülperi'yle kalırken Kadir Can'ı bulmak için harekete geçer.

Bu sırada Can hiç de tekin olmayan bir adamın eline geçmiştir bile. Kadir çaresizce Can'ı ararken hastanede Gülperi'ye iyi haber gelir. Hasan'ın kurtulmasına sevinemeden Can'ın kayıp olduğun öğrenen Gülperi Kadir'in ardından Can'ı bulmak için yollara düşer.

Can kurtulduğunda Gülperi için artık bir dönemin sonu gelmiştir. Çocuklarıyla huzuru bulmanın tek yolunun her şeyden herkesten uzaklaşmak olduğuna karar veren Gülperi. Istanbul ve Kadir defterini kapatır. Foça'ya yerleşmeye karar verir.

Çocuklar Gülperi'yi son kez ikna etmek için harekete geçerler ama bunu başaramayacaklarını yaşayarak öğrenirler.