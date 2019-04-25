Sen Anlat Karadeniz 50. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Nefes ve Hazan karşılaşıyor 25.04.2019 00:06

Çarşamba akşamlarının sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz'in son bölümünün ardından izleyiciler yeni bölüm fragmanını beklemeye başladı. Merakla beklenen Sen Anlat Karadeniz 50. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte yeni bölümde yaşanacaklar...

SEN ANLAT KARADENİZ YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Nefes, Tahir'i hiç beklemediği bir halde yakalar. Tahir için durumu açıklamak yeterince zor değilmiş gibi, Deli Hanife'nin işin içine girmesi olayı iyice çıkmaza sokar.

TAHİR KENDİSİNİ AFFETTİRMEYE ÇALIŞIYOR

Tahir için Nefes'e kendini affettirmek sandığından zor olur. Kaleliler iş dünyasındaki yeni rakiplerini fazla küçümseyince beklemedikleri bir sürprizle karşılaşırlar.

FATURA MURAT'A KESİLİYOR

Fatura Murat'a kesilirken, Murat'ın Mustafa'dan yediği dayak aileye sırtını dönmesine sebep olur.

TAHİR, NEFES'E SIRRI AÇIKLAYACAK MI?

Tahir'in unutmaya çalıştığı karabasan Nefes'in rahatsızlanmasıyla tekrar ortaya çıkar. Tahir artık Nefes'e Vedat'tan gelen sırrı açıklamak zorundadır, Nefes ise Vedat'ın hayaletiyle yüzleşmek...