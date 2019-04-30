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  • 30.04.2019 10:14
  • Son Güncelleme: 30.04.2019 10:14

canlı yayında şok gelişme! Konya'da işlenen cinayetin katilleri... 30 Nisan Müge Anlı canlı izle

canlı yayınında Konya'da işlenen cinayetle ilgili çarpıcı detaylar ortaya çıkıyor! Hafta içi her gün Atv ekranlarında izleyicisiyle buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün, kızları Büşra Büyükşen'in gözü önünde öldürülen Metin ve Necla Büyükşen'in katilleri hakkında şok gelişmeler yaşanacak! Hepsi ve daha fazlası 30 Nisan Müge Anlı canlı yayınında!

ATV CANLI YAYIN

Atv ekranlarında hafta içi her gün birbirinden ilginç faili meçhul kayıp ve cinayetleri araştıran , Konya'daki cinayetle ilgili çarpıcı iddiaları ortaya çıkartmaya devam ediyor. Esrarengiz cinayetin sır perdesi 30 Nisan Müge Anlı canlı yayınında aralanıyor mu? Müge Anlı'da bugün neler yaşanıyor merak ediyorsanız, 30 Nisan Atv Müge Anlı canlı yayını takip edebilirsiniz!

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