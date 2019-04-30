ATV CANLI YAYIN

Atv ekranlarında hafta içi her gün birbirinden ilginç faili meçhul kayıp ve cinayetleri araştıran Müge Anlı, Konya'daki cinayetle ilgili çarpıcı iddiaları ortaya çıkartmaya devam ediyor. Esrarengiz cinayetin sır perdesi 30 Nisan Müge Anlı canlı yayınında aralanıyor mu? Müge Anlı'da bugün neler yaşanıyor merak ediyorsanız, 30 Nisan Atv Müge Anlı canlı yayını takip edebilirsiniz!