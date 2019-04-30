Sen Anlat Karadeniz 50. yeni bölüm 2. fragmanı izle 30.04.2019 10:53

"Hakkını helal et!"

Sen Anlat Karadeniz 50. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Atv'nin Çarşamba akşamlarının sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz 50. yeni bölümde Vedat'ın gönderdiği videoyu izleyen Nefes ultrasona girer. Her şeyin yolunda olduğunu öğrenince derin bir nefes alırlar. Şimdi Nefes için vakit hamileliğin tadını çıkarma vaktidir.