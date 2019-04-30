Müge Anlı canlı yayında şok gelişme! İfadesi ortaya çıkınca sinir krizi geçirdi! 30 Nisan Müge Anlı son bölüm izle 30.04.2019 15:57

Müge Anlı canlı yayınında Konya'da işlenen cinayetle ilgili çarpıcı detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Hafta içi her gün Atv ekranlarında izleyicisiyle buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün, kızları Büşra Büyükşen'in gözü önünde öldürülen Metin ve Necla Büyükşen'in katilleri hakkında şok gelişmeler yaşandı!Hepsi ve daha fazlası 30 Nisan Müge Anlı son bölümde!