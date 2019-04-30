Müge Anlı canlı yayınında film gibi hikaye! Olmaz denilen oldu, 35 yıllık özlem 24 saatte son buldu!

Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bir mucize daha gerçek oldu! Müge Anlı, 35 yıldır hasret çeken kardeşlerin mucizesi oldu. Leyla Sarıkaya'nın daha 3 yaşındayken evlatlık verilen kız kardeşi Naile'yi bularak, kavuşturdu. İşte 30 Nisan Müge Anlı canlı yayınında izleyiciyi gözyaşlarına boğan film gibi hikaye!

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