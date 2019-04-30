Müge Anlı canlı yayınında film gibi hikaye! Olmaz denilen oldu, 35 yıllık özlem 24 saatte son buldu!
Atv ekranlarında yayınlanan rekortmen program Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün, bir mucize daha gerçk oldu. 35 yıllık hasreti Müge Anlı, sonlandırdı! Dün yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıkan Leyla Sarıkaya, bugün kardeşi Naile'ye kavuştu. O anlar canlı yayındaki izleyiciyi gözyaşlarına boğdu! İşte 30 Nisan Müge Anlı canlı yayınındaki film gibi hikaye!
Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bir mucize daha gerçek oldu! Müge Anlı, 35 yıldır hasret çeken kardeşlerin mucizesi oldu. Leyla Sarıkaya'nın daha 3 yaşındayken evlatlık verilen kız kardeşi Naile'yi bularak, kavuşturdu. İşte 30 Nisan Müge Anlı canlı yayınında izleyiciyi gözyaşlarına boğan film gibi hikaye!
MÜGE ANLI'DA FİLM GİBİ HİKAYE MUTLU SONLA BİTT! - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!
MÜGE ANLI CANLI YAYININDA FİLM GİBİ HİKAYE!
Dinar-Cevat Biçer çiftinin ikisi kız, ikisi erkek 4 çocuğu vardı. 1985 yılında anne Dinar Biçer, vefat edince 4 çocuk babalarıyla birlikte zor bir hayatın içine düştü. Çocuklarına bakmakta güçlük çeken baba Cevat Dinar, çareyi en küçük kızı olan 3 yaşındaki Naile'yi evlatlık vermekte buldu.
Aradan 35 yıl geçti. Geride kalan 3 kardeşin, Naile'ye olan özlemi hiç bitmedi. Abla Leyla Sarıkaya, Müge Anlı'ya başvurdu. Dün yayına çıkan Sarıkaya'yı bugünkü yayında mucizevi bir sürpriz bekliyordu. Çünkü Müge Anlı, Naile'yi bulmuştu.
Leyla Sarıkaya, en son 3 yaşındayken gördüğü kardeşi Naile'ye Müge Anlı'da kavuştu.