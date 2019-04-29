ATV CANLI YAYIN
Müge Anlı canlı yayınında son dakika gelişmeleri yaşanacak! Konya'daki evlerinde otururken iddiaya göre yüzü maskeli saldırganın eve girmesiyle gerçekleşen cinayet hakkında neler saklanıyor? Büşra Büyükşen kimi neden koruyor? Çelişkili ifadelerin verildiği Büyükşen çiftinin cinayetiyle ilgili Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün neler yaşanacak merak ediyorsanız, 29 Nisan Atv Müge Anlı canlı yayını izleyebilirsiniz!
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