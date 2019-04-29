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  • 29.04.2019 10:10
  • Son Güncelleme: 29.04.2019 10:12

canlı yayınında Konya'daki cinayetle ilgili sıcak gelişme! Silahın ucuna takılan susturucu... 29 Nisan Müge Anlı canlı izle

canlı yayınında katilleri araştırılan Necla ve Metin Büyükşen çiftinin ölümüyle ilgili sıcak gelişmeler yaşanacak. Atv ekranlarında hafta içi her gün izleyicisiyle buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün, Konya'daki cinayetle ilgili çarpıcı iddialarda bulunulacak! Ucuna susturucu taktırılan silah Büyükşen ailesini öldüren silah mı? Hepsi ve daha fazlası 29 Nisan Müge Anlı canlı yayınında!

ATV CANLI YAYIN

canlı yayınında son dakika gelişmeleri yaşanacak! Konya'daki evlerinde otururken iddiaya göre yüzü maskeli saldırganın eve girmesiyle gerçekleşen cinayet hakkında neler saklanıyor? Büşra Büyükşen kimi neden koruyor? Çelişkili ifadelerin verildiği Büyükşen çiftinin cinayetiyle ilgili Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün neler yaşanacak merak ediyorsanız, 29 Nisan Atv Müge Anlı canlı yayını izleyebilirsiniz!

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