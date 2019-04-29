Müge Anlı'da Konya'daki cinayetle ilgili sıcak gelişme! Silahın ucuna takılan susturucu... 29 Nisan Müge Anlı son bölüm izle 29.04.2019 17:47

Müge Anlı canlı yayınında katilleri araştırılan Necla ve Metin Büyükşen çiftinin ölümüyle ilgili sıcak gelişmeler yaşandı. Atv ekranlarında hafta içi her gün izleyicisiyle buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün, Konya'daki cinayetle ilgili çarpıcı iddialarda bulunuldu. Ucuna susturucu taktırılan silah, Büyükşen ailesini öldüren silah mı? Alzheimer hastası Ali Gölve, kimsesizler mezarlığına gömüleceği sırada ailesi tarafından teşhis edildi. Müge Anlı son bölümde 'Sevgi İzi'nin önemini bir kez daha vurguladı. Hepsi ve daha fazlası 29 Nisan Müge Anlı son bölümde!