Game Of Thrones 8. sezon 3. bölüm nereden, nasıl izlenir? Game Of Thrones yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?

Game Of Thrones 8. sezon 3. bölüm nasıl izlenir? Yeni sezona 14 Nisan'da başlayan Game Of Thrones'un 8. sezon 3. bölümü için geri sayım başladı. 6 bölümlük sezondan oluşan Game Of Thrones'un 8. sezon 3. bölümünü izlemek isteyen izleyiciler, nereden nasıl izlendiğini merak ediyor. Game Of Thrones'un resmi kanalı HBO, 8. sezon yayın bilgilerini paylaştı. Peki, Game Of Thrones 8. sezon 3. bölüm nereden, nasıl izlenir? Game Of Thrones 8. sezon 3. bölüm ne zaman, saat kaçta? İşte konu ile ilgili detaylar..

GAME OF THRONES 8. SEZON 3. BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Game Of Thrones'un 8. sezon 3. bölümü Türkiye'de 28 Nisan'ı 29 Nisan'a bağlayacak gece saat 04.00'te yayınlanacak.

Game Of Thrones'un Türkiye'deki yayın hakları Digiturk platformunda bulunuyor. Game Of Thrones'un 8. sezonunu seyretmek isteyenlerin Digiturk'e üyesi olması gerekiyor.

Dizi, ABD ile aynı anda, her Pazartesi saat 04.00'te, Türkçe altyazılı olarak, beIN Series Sci-Fi ve beIN Connect'te yayınlanacak.

ŞİFRESİZ YAYINLANAN KANALLAR VAR MI?

Dizinin şifresiz yayınlandığı kanal bulunmuyor. Game Of Thrones'un 8. sezonu, HBO ve Digiturk'te yayınlanıyor.

GAME OF THRONES 8. SEZON YAYIN TARİHLERİ

1. Bölümü 14 Nisan'da yayınlanacak ve 54 dakikadan oluşacak

2, Bölümü 21 Nisan'da yayınlanacak ve 58 dakikadan oluşacak

3. Bölümü 28 Nisan'da yayınlanacak ve 1 saat 22 dakikadan oluşacak

4. Bölümü 5 Mayıs'ta yayınlanacak ve 1 saat 20 dakikadan oluşacak

5. Bölümü 12 Mayıs'ta yayınlanacak ve 1 saat 20 dakikadan oluşacak

6. Bölümü 19 Mayıs'ta yayınlanacak ve 1 saat 20 dakikadan oluşacak

GAME OF THRONES 8. SEZON 2. BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Game of Thrones 8. sezon 2. bölümü 21 Nisan'ta izleyici ile buluştu.

Game Of Throne 8. sezon 2. bölümden Akgezenlere karşı ellerindeki ejderha camlarını işlemeye başlayan Jon Snow ve beraberindekiler, bir yandan savunma hattını oluşturmaya çalışırken, bir yandan ise içerde yaşanan sürtüşmeler ve karışıklıklarla başa çıkmaya çalışıyor. Kral Katili Jamie'nin de dahil olduğu müttefikler, kısıtlı bir zaman kalması dolayısıyla hazırlıklarına hız kazandırmıştır.