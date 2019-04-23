ABD yapımı Game Of Thrones (Taht Oyunları" adı fenomen dizi, rekor kırdı. 1 hafta önce dizinin merakla beklenen 8'inci sezonunu ilk bölümü yayınlandı. Dizinin bir bölümünde CIA eski Başkan Yardımcısı David Cohen'in figüran olarak yer aldığı ortaya çıktı.

CIA (Amerikan Haber Alma Teşkilatı) bu sahneyi Twitter'dan esprili bir dille paylaştı. Paylaşımda, "Küçük bir kuş, bizim eski bir yetkilimizin Game Of Thrones'un bu geceki bölümünde gezindiğini gözledi" ifadeleri kullanıldı. Cohen de CIA'in paylaşımını alıntılayarak, "Maskemi düşürmenin yolu" diye yazdı.

CIA eski Başkan Yardımcısı David Cohen'in fenomen dizi Game Of Thrones'da figüran olarak oynadı. Herkes şaşırdı.