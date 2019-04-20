Game of Thrones'a ilham olan tarihi olaylar! Gerçekler tüyler ürpertici

Güller Savaşı

15. yy.'da İngiltere'deki taht mücadelesinin sebep olduğu bir dizi olayın sonucudur Güller Savaşı. Tarihi kaynaklarda Çift Gül Savaşı olarak da kendine yer bulan bu savaşın yaşandığı yıllar 1455-1485. Güller Savaşı denmesinin nedeni ise York Hanedanlığı'nın armasında yer alan beyaz gül ile Lancaster Hanedanlığı'nın armasındaki kırmızı güldür.

Bu iki aile, War of the Roses (Güller Savaşı) olarak bilinen ve uzun yıllar süren savaş boyunca tahtı ele geçirmek için mücadele etti. En kanlı savaşlardan biri, Wakefield, Yorkshire'da gerçekleşti ve liderleri Richard da dahil olmak üzere York tarafındaki çoğu kişi hayatını kaybetti. Tıpkı Ned Stark gibi, Richard'ın kafası kesildi ve York kapılarına asıldı.