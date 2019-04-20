Game of Thrones'a ilham olan tarihi olaylar! Gerçekler tüyler ürpertici
8.final sezonu ile yayınlamaya başlayan Game of Thrones fırtınası aylar öncesinden başlamıştı. Birbirinden karışık, vahşi, esrarengiz olayın iç içe geçtiği dizide yer alan olayların pek çoğunun gerçek olduğu ortaya çıktı. Düğünde öldürülen hamile kadınlardan, kafasına eritilmiş altın dökülenlere kadar tüyler ürperten olayları izlediğimiz Game of Throne'da yaşananların hepsi tarihte yaşanmış. Game of Thrones'a ilhan verem tarihi olaylar sizi çok şaşırtacak.
Martin, geçen yıl İngiliz Guardian gazetesine yaptığı açıklamada, "Tarihi her zaman sevdim" diyerek ilham aldığı kaynağı işaret ederken ülkemizde de bu tarihi olayların derlendiği içerikler yayımlanmaya başladı bile. İşte Medyatava.com'un derlemesiyle bir kez daha gündemimize aldığımız Game Of Thrones dizisinin konuşulan sahnelerinden bazılarının ilham alındığı 5 tarihi olay;
Güller Savaşı
15. yy.'da İngiltere'deki taht mücadelesinin sebep olduğu bir dizi olayın sonucudur Güller Savaşı. Tarihi kaynaklarda Çift Gül Savaşı olarak da kendine yer bulan bu savaşın yaşandığı yıllar 1455-1485. Güller Savaşı denmesinin nedeni ise York Hanedanlığı'nın armasında yer alan beyaz gül ile Lancaster Hanedanlığı'nın armasındaki kırmızı güldür.
Bu iki aile, War of the Roses (Güller Savaşı) olarak bilinen ve uzun yıllar süren savaş boyunca tahtı ele geçirmek için mücadele etti. En kanlı savaşlardan biri, Wakefield, Yorkshire'da gerçekleşti ve liderleri Richard da dahil olmak üzere York tarafındaki çoğu kişi hayatını kaybetti. Tıpkı Ned Stark gibi, Richard'ın kafası kesildi ve York kapılarına asıldı.