Gelinim Mutfata 291. yeni bölüm fragmanı: Güngör, aldığı 5 altın bilezikten sonra daha da hırslanıyor!

Gelinim Mutfakta 291. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kanal D'de yayınlanan Gelinim Mufakta'nın hafta başı bölümünde de Gülcan ve Güngör arasında sert diyaloglar devam ediyor. Öte yandan 5 altın bileziği alan Güngör, aldığı bileziklerden sonra daha da hırslanıyor. Peki, Gelinim Mutfakta yeni bölümde neler olacak? İşte Gelinim Mutfakta 291. yeni bölüm fragmanı...

GELİNİM MUTFAKTA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Güngör, aldığı 5 altın bilezikten sonra daha da hırslanıyor!

Gülcan, Güngör'ün kazandığı bilezikler için yaptığı sevinç danslarının kendisini itici bir şekle soktuğunu söylüyor! Reyhan Hanım, yarışmaya yeni katılan kayınvalide Fadime Hanım ile otorite tartışmasının içine giriyor! Gülcan ve Güngör arasındaki sert diyaloglar hafta başında da devam ediyor!

İşte Gelinim Mutfakta 291. yeni bölüm fragmanı;

GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta'nın hafta finali olan 290. Bölümünde en çok puanı toplayan gelin beş altın bileziğin sahibi oldu!

Gelinim Mutfakta'nın 58. hafta finalinde birinci olan çiftler belli oldu! Beş altın bileziği hafta toplamında en yüksek puanları alan Reyhan-Ezgi Yıldırım ve Sevim-Güngör Üzüm çiftinden birisi kazandı!

GELİNİM MUTFAKTA 58. HAFTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'nın hafta finali olan 290. Bölümünde yarışmaya veda eden gelin ve kaynana belli oldu!

Hafta toplamında en az puanları Emine Bülbülkoç-Rabia Akgül ve Besime-Gülcan Ekinci çifti aldı ve Gelinim Mutfakta'nın 58. hafta finalinde yarışmaya veda eden gelin-kaynana belli oldu!