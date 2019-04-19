Yapılan oylama sonucunda haftanın birincisi açıklanacak. Öğlen kuşağının en çok izlenen programlarından biri olan ve yapılan yemeklerle farklı bir tat bırakan Zuhal Topal'la Sofrada final heyecanıyla karşımıza çıkıyor.

ZUHAL TOPAL'A SOFRADA 19 NİSAN KİM KAZANDI?

Zuhal Topal'la Sofrada'nın bu haftaki birincisi Seda ve İpek oldu.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 15-19 NİSAN'DA KİM YARIŞTI?

Zuhal Topal'la Sofrada 15-19 Nisan'da kim yarıştı?

SEDA GÜL VE KAYINVALİDESİ RUHŞAN KAYA KİMDİR?

Seda 21 yaşında ve düğünü için gün sayıyor. Seda hazırladığı bu mönüyle kayınvalidelerin gözüne girmeye çok kararlı. Kayınvalide Ruhsan Hanım ise gelinine sonuna kadar güveniyor ve büyük ödül bizim olacak diyor.

ELİF ÇALIŞAN VE KAYINVALİDESİ SENİHA ÇALIŞAN KİMDİR?