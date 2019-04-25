ATV CANLI YAYIN

ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Demir Yaman'ın yeni bir şartının olduğu bölümde neler yaşanacağı izleyiciler tarafından bekleniyor. Peki, yeni bölümde neler olacak? Bir Zamanlar Çukurova 30. bölüm canlı izle seçeneğini üst kısımda bulabilirsiniz.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 30. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Küllerinden doğmaya başlayan Fekeli ve Hünkar aşkı tekrar filizlenecek mi? Aile değerlerini her şeyin önünde tutan Adana'nın en güçlü iki ismi aşkları için ne kadar ileri gidebilecek? Hünkar ve Fekeli arasında olup bitenleri sezenler bu birlikteliğe nasıl tepki verecek?

ZÜLEYHA'NIN YENİ PLANLARI NELER?

Özgürlüğü adım adım elinden alınan Züleyha'nın yeni planları neler? Yelkenleri yavaş yavaş ve temkinli bir şekilde indiren Demir Yaman'ın yeni bir şartı var.

DEMİR, ZÜLEYHA'DAN CEVAP BEKLİYOR

Oğlu Adnan'ı, sadece Demir'in izin verdiği zamanlarda görebilen Züleyha, ne zaman oğluna geri kavuşabilecek? Adnan'ın kimden olduğunu sorgulayan Demir Yaman "Senin için gerekirse ölürüm" dediği Züleyha'dan cevap bekliyor.

MÜJGAN OLANLARI ÖĞRENMEYE ÇALIŞIYOR

Evlilik arefesindeki Müjgan, kafasındaki soru işaretlerini silebilecek mi? Hala Yılmaz ve Züleyha arasında neler olup bittiğini öğrenmeye çalışan Müjgan rahat bir nefes alabilecek mi? Saniye'nin radarına takılan Gaffur ve Seher yakınlaşması nereye gidiyor?

KONAĞA YENİ BİR MİSAFİR GELİYOR

Saniye'ye yakalanan Gaffur arzularını dizginleyebilecek mi? Konağa yeni bir misafir geliyor. Fransa'dan gelen yeni misafir Çukurova'da dengeleri değiştirecek mi? Şapkasını önüne koyan Cengaver'in Fekeli ve Yılmaz'la görüşmeleri sıklaşıyor. Aralarındaki güven arttıkça ortaya çıkan sırlar kimin pis işlerini ortaya çıkaracak? Gerçekleri öğrenen Fekeli'nin kalbi artık bu kadarını da kaldıramıyor! Kalp krizi geçiren Fekerli Çukurova'yı ayağa kaldıracak!