Müge Anlı canlı yayınında kavga çıktı! Muzaffer Büyükşen Konya'daki cinayetin katillerini açıkladı! 25 Nisan
Müge Anlı'da bugün, Konya'daki cinayetle ilgili şok gelişme yaşandı! Evlerinde otururken öldürülen Metin ve Necla Büyükşen'in katilleri kim? Muzaffer Büyükşen, 15 Nisan Müge Anlı canlı yayınında, Uğur Büyükşen'in katilleri bildiğini ve onları koruduğunu belirtti. Muzaffer Büyükşen, Konya'daki cinayetle ilgili Uğur Büyükşen'e, "Katil sen değilsin onlar! Neden onları koruyorsun?" deyince stüdyoda gergin anlar yaşandı. Konya'da işlenen cinayetle ilgili ortaya çıkan swap raporuna göre canlı yayında durum değerlendirilmesi de yapıldı. İşte Müge Anlı'da bugün yaşananlar...
Müge Anlı canlı yayınında gergin anlar yaşandı. Konya'da işlenilen cinayetin katilleri kim? Tüm Türkiye'nin merak ettiği cinayetle ilgili 25 Nisan Müge Anlı canlı yayınında şok gelişmeler yaşandı! Canlı yayına katılan Muzaffer Büyükşen, Uğur Büyükşen hakkında şaşırtan açıklamalarda bulundu! Muzaffer Büyükşen, canlı yayında Necla ve Metin Büyükşen'in katillerini açıkladı. İşte 25 Nisan Müge Anlı son bölümde yaşanan Konya'daki cinayetle ilgili detaylar...
MÜGE ANLI'DA BUGÜN KONYA'DAKİ CİNAYETİN KATİLLERİNİ İTİRAF ETTİ! - TIKLA
Müge Anlı canlı yayınında, Konya'daki cinayetle ilgili şok eden bir gelişme yaşandı. Canlı yayına katılan Muzaffer Büyükşen, herkesin hedef gösterdiği Uğur Büyükşen'in, cinayetten 3 gün önce fişek aradığını öne sürdü. Büyükşen, bu olayı 3 farklı kişiden duyduğunu belirtti. Muzaffer Bey'in söylediği isimlere canlı yayında tek tek soruldu. Olayda bahsi geçen kişiler bu konunun bir dedikodu olduğu, mahallede konuşulduğunu ifade etti.
MÜGE ANLI'DAKİ KONYA CİNAYETİYLE İLGİLİ SWAP RAPORU!
Müge Anlı canlı yayınında Metin Büyükşen Necla Büyükşen çiftinin cinayeti konusunda swap raporu alındı ve sonuçları açıklandı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gerçekler ortaya çıktı. Şüphelilerin el, saç ve giysilerinden alınan raporlar şöyle;