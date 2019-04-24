TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul'un yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İzleyicilerin bir süredir diziye dönmesini beklediği Kaan Taşaner Diriliş Ertuğrul'a geri döndü. Şimdi izleyiciler Gündoğdu kimdir sorusuna yanıt arıyor.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL GÜNDOĞDU KİMDİR?

Gündoğdu kardeşiyle Alaaddin Keykubat'ın yardımına gittikleri Yassıçemen Meydan Muharebesi'nde göstermiştir. Bu savaş sonrasında Anadolu Selçuklu Hükümdarı 1.Alaaddin Keykubat, Gündoğdu'nun kardeşi Ertuğrul Gazi'ye Hilat (Elbise-Hükümdarlık Sembolü) giydirerek kendisine Ankara yakınlarındaki Karacadağ ve çevresini vermiştir. Daha sonra Osmanlı devletinin temelleri atılmaya başlanmıştır. Gündoğdu Bey ise Kayı boyunun büyük bir çoğunluğunun Ana Vatan Orta Asya'ya gitmek istemelerini kıramamış ve kardeşi Sungur Tekin ile birlikte Orta Asya'ya göç etmiştir.

KAAN TAŞANER KİMDİR?

Kaan Taşaner 23 Nisan 1979'da dünyaya geldi. Konya S.Ü. Konservatuvarı Tiyatro Anasanat Dalı mezunu olan Kaan Taşaner, oyunculuğa ilk adımını, Karanlıkta ilk ışık Kubilay adlı tiyatro oyunuyla attı, ardından 2004 yılına kadar çeşitli oyunlarda sahne aldı, televizyondaki ilk rolünü Büyük Buluşma adlı televizyon dizisinde canlandırdı, takip eden yıllarda televizyon ve tiyatroya birlikte devem etti, 2010 yılında Kanal D'de başlayan Fatmagül'ün Suçu Ne? adlı dizide, Erdoğan Yaşaran rolünü kabul etti, ve bu sayede, adını ilk kez sürekli bir projede duyurmuş oldu.

2012 yılında Kanal D sitesinde yapılan bir ankette 2. En İyi Erkek Oyuncu seçilmiştir. Kuzey Güney adlı TV dizisinde Şeref Komiser rolünü canlandırmıştır. Oyuncu 2014 Aralık ayında TRT 1'de başlayan Diriliş:Ertuğrul dizisinde "Gündoğdu" karakterini canlandırdı.Ancak senaryo gereği diziden ayrılan Kaan Taşaner ATV'de yayınlanan 'Rengarenk' adlı dizide oynadı. Oyuncu aynı zamanda tiyatro sanatçısı Sacide Taşaner'in oğludur.



Birçok dizi ve filmde rol alan Kaan Taşaner, Kanal D ekranında yayınlanan Fatmagül'ün Suçu Ne adlı dizi ile adını duyurmuş ve bu dizideki performansı ile en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü almıştır. Birçok TV dizisinde karşımıza çıkan Kaan Taşaner, Diriliş Ertuğrul dizisinde Gündoğdu karakterine hayat vermiş ve diziden ayrılmıştı.