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  • Son Güncelleme: 24.04.2019 10:10

'da bitmeyen mehir tartışması! Konya'daki cinayetle ilgili son dakika gelişmeleri! 24 Nisan Müge Anlı canlı izle

canlı yayınında Konya'daki cinayetle ilgili son dakika gelişmeleri yaşanacak! Necla ve Metin Büyükşen çiftini, kızları Büşra'nın önünde öldüren kimdi? Aile katilleri gizliyor mu? Bitmeyen mehir tartışmasında hangi gerçekler ortaya çıkıyor? Hepsi ve daha fazlası 24 Nisan canlı yayınında!

ATV CANLI YAYIN

Atv ekranlarında hafta içi her gün izleyicisiyle buluşan ile Tatlı Sert'te bugün son dakika gelişmeleri peş peşe geliyor! Konya'daki evlerinde öldürülen Metin ve Necla Büyükşen çiftiyle ilgili Müge Anlı canlı yayınında neler yaşanacak? Aile katilleri gizliyor mu? Müge Anlı'da bugün neler yaşanıyor merak ediyorsanız, 24 Nisan Müge Anlı canlı yayını izleyebilirsiniz!

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