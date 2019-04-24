ATV CANLI YAYIN
Atv ekranlarında hafta içi her gün izleyicisiyle buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün son dakika gelişmeleri peş peşe geliyor! Konya'daki evlerinde öldürülen Metin ve Necla Büyükşen çiftiyle ilgili Müge Anlı canlı yayınında neler yaşanacak? Aile katilleri gizliyor mu? Müge Anlı'da bugün neler yaşanıyor merak ediyorsanız, 24 Nisan Müge Anlı canlı yayını izleyebilirsiniz!
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