Her hafta salı günü saat 20.00'de izleyici karşısına çıkan Halka dizisinin yeni bölümünde heyecan doruktaydı. Heyecan dolu bölümün ardından izleyiciler yeni bölüm fragmanını merak etmeye başladı. Peki, Halka 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

HALKA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cemal Sandıkçı, Hümeyra'nın Halka'nın arkasındaki isim olduğunu anlamıştır. Hümeyra bu sebeple Kaan ve Cihangir ile buluşamamış, onlar da sözlerini tutmaktan vazgeçmişlerdir.

ÇAĞATAY HALKA'NIN BAŞINA GEÇİYOR

Vekilharç ve Hümeyra başarısız olmuşlardır. Bu sayede Çağatay, yukarının şartını yerine getirerek, Halka'nın başına resmi olarak geçmiştir. Artık Halka'nın tüm sırları onun elindedir. Gözü yükseklerdedir.

HALKA İÇİN TEHLİKE!

Babasının yapmaktan kaçındığı her şeyi yapacaktır. Bu durum tüm Halka için tehlike yaratır. Kaan ve Cihangir kendilerini bu tehlikenin ortasında bulurlar.

HALKA'DA BÜYÜK DEĞİŞİM

Halka'nın yönetim biçimindeki büyük değişim İskender, Müjde ve İlhan'ın da hayatlarını etkiler. Çağatay kimseyi tehlikeye atmaktan çekinmeyecektir.