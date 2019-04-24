Müge Anlı canlı yayınında şok eden son dakika gelişmesi! Konya'daki cinayetin swap raporu ortaya çıktı! Katiller...

3 Eylül Pazartesi günü saat 23.00 sıralarında Konya'nın İsmil Mahallesi 62. Sokak'ta bulunan müstakil bir evde meydana gelen cinayetle ilgili şok gelişmeler yaşandı! Metin Büyükşen (55), Necla Büyükşen (52) ve kızları Büşra Büyükşen evlerinde oturduğu sırada kapıdan içeri giren saldırgan, Metin Bey ile Necla Hanım'ı öldürdü ve evden ayrıldı. Evden sağ olarak çıkan Büşra Büyükşen ise Müge Anlı canlı yayına katıldığı ilk günden itibaren olayla ilgili çelişkili ifadeler verdi.