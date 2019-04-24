Müge Anlı canlı yayınında şok eden son dakika gelişmesi! Konya'daki cinayetin swap raporu ortaya çıktı! Katiller...
Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmesi herkesi şok etti! Konya'nın İsmil Mahallesi'nde işlenen cinayetle ilgili swap raporu ortaya çıktı. Necla ve Metin Büyükşen'in katilleri Uğur ve Betül Büyükşen mi? Müge Anlı canlı yayında cinayetle ilgili hazırlanan swap raporunu ortaya çıkardı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programındaki Adli Tıp Uzmanı Mehmet Şevki Sözen ve stüdyodaki konuklar, ortaya çıkan raporla adeta şaşkına döndü!
Müge Anlı canlı yayınında herkesi şok eden swap raporu! 24 Nisan Müge Anlı canlı yayınında Konya'daki cinayetle ilgili herkesi şaşırtan gelişme yaşandı. Necla ve Büyükşen çifti, kızları Büşra'nın gözü önünde maskeli saldırgan tarafından öldürülmüştü. Tek görgü tanığı ve olaydan tek sağ çıkan kişi Büşra Büyükşen'in çelişkili ifadeleri kafaları karıştırırken, Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında, cinayetle ilgili swap raporu ortaya çıktı.
MÜGE ANLI CANLI YAYINDA BÜYÜKŞEN AİLESİNİN SWAP RAPORU! - TIKLA - İZLE
3 Eylül Pazartesi günü saat 23.00 sıralarında Konya'nın İsmil Mahallesi 62. Sokak'ta bulunan müstakil bir evde meydana gelen cinayetle ilgili şok gelişmeler yaşandı! Metin Büyükşen (55), Necla Büyükşen (52) ve kızları Büşra Büyükşen evlerinde oturduğu sırada kapıdan içeri giren saldırgan, Metin Bey ile Necla Hanım'ı öldürdü ve evden ayrıldı. Evden sağ olarak çıkan Büşra Büyükşen ise Müge Anlı canlı yayına katıldığı ilk günden itibaren olayla ilgili çelişkili ifadeler verdi.
MÜGE ANLI'DAKİ SWAP RAPORU SONUCU
Konya'da yaşanan cinayetle ilgili ortaya çıkan swap raporu sonucuna göre, Betül Büyükşen'in sağ el ve yüzünde, Uğur Büyükşen'in tüm vücudunda, Ertuğrul Ekmekçi'nin ise sağ elinde atış artıkları bulundu. Metin ve Necla Büyüşen'in cinayet gecesi evden sağ kurtulan kızları Büşra Büyükşen'in ise kıyafetlerinde atış artıklarına rastlandı.
MÜGE ANLI CANLI YAYININDAKİ KONYA CİNAYETİ HAKKINDA DETAYLAR!
Olay, 3 Eylül Pazartesi günü saat 23.00 sıralarında Konya'nın İsmil Mahallesi 62. Sokak'ta bulunan müstakil bir evde meydana geldi. Evde bulunan Metin Büyükşen (55), Necla Büyükşen (52) ve kızları Uşak Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi öğrencisi olan Büşra Büyükşen ile evlerinde oturduğu sırada kapı açıldı ve içeri bir saldırgan girdi.