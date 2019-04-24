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  • Son Güncelleme: 24.04.2019 10:41

30. yeni bölüm 2. fragmanı: Beni asla sevmeyeceğini biliyorum Züleyha...

30. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Perşembe günlerinin vazgeçilmezi haline gelen Atv dizisi Bir Zamanlar Çukurova 30. yeni bölümde neler olacağı izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Evlilik hazırlığında olan Müjgan son anda fikir mi değiştirecek? Fekeli'nin kalbi yaşananlara yenik mi düşecek? İşte Bir Zamanlar Çukurova 30. yeni bölümden ipuçları!

Bir Zamanlar Çukurova 30. yeni bölüm 2. fragmanı izleyiciyi şok etti. Züleyha'nın kendisini sevmeyeceğinden emin olan Demir, onu azat mı edecek? Yılmaz ile evlilik hazırlığı içerisinde olan Müjgan, kafasındaki soru işaretlerine cevap bulabilecek mi? İşte Bir Zamanlar Çukurova 30. yeni bölüm 2. fragmanı ve son bölümde yaşananlar!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 30. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI İZLE - TIKLA

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 30. YENİ BÖLÜM 1. FRAGMANI İZLE - TIKLA

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