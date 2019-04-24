Bir Zamanlar Çukurova 30. yeni bölüm 2. fragmanı izleyiciyi şok etti. Züleyha'nın kendisini sevmeyeceğinden emin olan Demir, onu azat mı edecek? Yılmaz ile evlilik hazırlığı içerisinde olan Müjgan, kafasındaki soru işaretlerine cevap bulabilecek mi? İşte Bir Zamanlar Çukurova 30. yeni bölüm 2. fragmanı ve son bölümde yaşananlar!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 30. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI İZLE - TIKLA

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 30. YENİ BÖLÜM 1. FRAGMANI İZLE - TIKLA