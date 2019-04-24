Bir Zamanlar Çukurova 30. yeni bölüm 2. fragmanı izle 24.04.2019 09:47

"Beni asla sevmeyeceğini biliyorum Züleyha..."

Bir Zamanlar Çukurova 30. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Çukurova'da küllerinden doğmaya başlayan Fekeli ve Hünkar aşkı tekrar filizlenecek mi? Aile değerlerini her şeyin önünde tutan Adana'nın en güçlü iki ismi aşkları için ne kadar ileri gidebilecek? Hünkar ve Fekeli arasında olup bitenleri sezenler bu birlikteliğe nasıl tepki verecek?