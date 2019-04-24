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  • Son Güncelleme: 24.04.2019 12:07

'e bomba transfer! Sen Anlat Karadeniz 49. yeni bölümden çok özel ipuçları!

Atv ekranlarında fırtına gibi esmeye devam ediyor. Çarşamba akşamlarının sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz 49. yeni bölüm izleyici tarafından heyecanla bekleniyor. Dizinin yeni bölümünde Genco Tamar karakterine hayat verecek olan Uğur Çavuşoğlu, Sen Anlat Karadeniz ve Trabzon hakkında çok özel açıklamalarda bulundu.

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