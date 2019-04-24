Atv'nin sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz 49. yeni bölümüyle izleyicisi karşısına çıkıyor. Sen Anlat Karadeniz'in yeni bölümünde diziye usta isim Uğur Çavuşoğlu dahil oluyor. Dizide Genco Tamar karakterine hayat verecek olan Çavuşoğlu; Karadeniz ve Trabzon hakkında çok özel açıklamalarda bulundu.
SEN ANLAT KARADENİZ 49. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI İZLE - TIKLA
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