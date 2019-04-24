23 Nisan Salı günü için merakla beklenen reyting sonuçları açıklandı. Dünkü reyting sonuçlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Salı günü dizileri arasında yer alan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Leke, Kadın ve Halka dizilerinin reyting sonuçları diziseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Salı günü reyting sonuçlarında son durum nedir? İşte 22 Nisan Salı reyting sonuçları...
22 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI (TOTAL)
|SIRA
|BAŞLIK
|KANAL ADI
|TARIH
|TÜR
|RTG
|SHARE
|1
|KADIN
|FOX
|23.04.2019
|DIZILER
|09.Nis
|21.82
|2
|ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ
|ATV
|23.04.2019
|DIZILER
|08.Şub
|18.May
|3
|FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER
|FOX
|23.04.2019
|HABER PROGRAMLARI
|Tem.77
|23.32
|4
|SURVIVOR TURKIYE YUNANISTAN
|TV8
|23.04.2019
|EGLENCE PROGRAMLARI
|May.85
|14.18
|5
|KADIN (OZET)
|FOX
|23.04.2019
|DIZILER
|May.56
|13.23
|6
|MUGE ANLI ILE TATLI SERT
|ATV
|23.04.2019
|GERCEK YASAMLAR
|May.27
|29.22
|7
|LEKE
|KANAL D
|23.04.2019
|DIZILER
|Nis.88
|Eki.97
|8
|ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET)
|ATV
|23.04.2019
|DIZILER
|04.Tem
|Eyl.98
|9
|YEMIN
|KANAL 7
|23.04.2019
|DIZILER
|Mar.87
|Eyl.62
|10
|ESRA EROL'DA
|ATV
|23.04.2019
|GERCEK YASAMLAR
|Mar.61
|15.66
|11
|ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA
|FOX
|23.04.2019
|EGLENCE PROGRAMLARI
|Mar.35
|14.61
|12
|SHOW ANA HABER
|SHOW TV
|23.04.2019
|HABER PROGRAMLARI
|Mar.29
|10
|13
|ATV ANA HABER
|ATV
|23.04.2019
|HABER PROGRAMLARI
|03.Kas
|Eyl.33
|14
|WONDER WOMAN (Y.S)
|STAR TV
|23.04.2019
|FILMLER
|Şub.86
|Haz.49
|15
|HAVA DURUMU
|ATV
|23.04.2019
|HABER PROGRAMLARI
|Şub.62
|07.Haz
|16
|BUKET AYDIN'LA KANAL D HABER
|KANAL D
|23.04.2019
|HABER PROGRAMLARI
|Şub.38
|Tem.63
|17
|SURVIVOR TURKIYE YUNANISTAN OZET
|TV8
|23.04.2019
|EGLENCE PROGRAMLARI
|Şub.36
|Haz.13
|18
|SURVIVOR EKSTRA
|TV8
|23.04.2019
|EGLENCE PROGRAMLARI
|Şub.26
|15.13
|19
|GOREVIMIZ TATIL (T.S)
|SHOW TV
|23.04.2019
|FILMLER
|Şub.26
|May.14
|20
|ATV GUN ORTASI
|ATV
|23.04.2019
|HABER PROGRAMLARI
|Şub.22
|Ara.46
|21
|ELIF
|KANAL 7
|23.04.2019
|DIZILER
|02.Ara
|Nis.57
|22
|BENI BIRAKMA
|ATV
|23.04.2019
|DIZILER
|Oca.94
|Kas.62
|23
|IKIMIZIN YERINE
|KANAL 7
|23.04.2019
|DIZILER
|Oca.89
|Eyl.34
|24
|HALKA
|TRT 1
|23.04.2019
|DIZILER
|Oca.82
|Nis.18
23 NİSAN SALI REYTİNG SONUÇLARI (AB)
|SIRA
|BAŞLIK
|KANAL ADI
|TARIH
|TÜR
|RTG
|SHARE
|1
|KADIN
|FOX
|23.04.2019
|DIZILER
|09.Nis
|22.87
|2
|FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER
|FOX
|23.04.2019
|HABER PROGRAMLARI
|08.Nis
|27.55
|3
|ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ
|ATV
|23.04.2019
|DIZILER
|Haz.56
|15.51
|4
|KADIN (OZET)
|FOX
|23.04.2019
|DIZILER
|5
|13.32
|5
|SURVIVOR TURKIYE YUNANISTAN
|TV8
|23.04.2019
|EGLENCE PROGRAMLARI
|Nis.68
|11.Eyl
|6
|LEKE
|KANAL D
|23.04.2019
|DIZILER
|Mar.75
|Eyl.15
|7
|MUGE ANLI ILE TATLI SERT
|ATV
|23.04.2019
|GERCEK YASAMLAR
|Mar.27
|21.21
|8
|WONDER WOMAN (Y.S)
|STAR TV
|23.04.2019
|FILMLER
|Şub.74
|06.Ağu
|9
|GOREVIMIZ TATIL (T.S)
|SHOW TV
|23.04.2019
|FILMLER
|Şub.65
|06.Haz
|10
|SURVIVOR TURKIYE YUNANISTAN OZET
|TV8
|23.04.2019
|EGLENCE PROGRAMLARI
|Şub.39
|07.Ara
|11
|SURVIVOR EKSTRA
|TV8
|23.04.2019
|EGLENCE PROGRAMLARI
|Şub.32
|16.77
|12
|HALKA
|TRT 1
|23.04.2019
|DIZILER
|Şub.28
|May.52
|13
|ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET)
|ATV
|23.04.2019
|DIZILER
|02.Şub
|Haz.14
|14
|SHOW ANA HABER
|SHOW TV
|23.04.2019
|HABER PROGRAMLARI
|02.Ağu
|Tem.18
|15
|ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA
|FOX
|23.04.2019
|EGLENCE PROGRAMLARI
|02.Haz
|Eki.95
|16
|ATV ANA HABER
|ATV
|23.04.2019
|HABER PROGRAMLARI
|Oca.99
|Haz.82
|17
|ATV GUN ORTASI
|ATV
|23.04.2019
|HABER PROGRAMLARI
|Oca.82
|Eki.96
|18
|ANA HABER
|TRT 1
|23.04.2019
|HABER PROGRAMLARI
|Oca.81
|Haz.17
|19
|WONDER WOMAN (Y.S) (TKR)
|STAR TV
|23.04.2019
|FILMLER
|Oca.78
|May.53
|20
|DEDEMIN INSANLARI (T.S)
|SHOW TV
|23.04.2019
|FILMLER
|Oca.78
|May.22
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