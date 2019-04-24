Bugünkü
Takvim
  • Televizyon
  • 24.04.2019 12:16
  • Son Güncelleme: 24.04.2019 12:16

23 Nisan Salı : Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Halka, Kadın, Leke dizileri reyting sonuçları

23 Nisan Salı günü belli oldu. Salı günleri izleyiciyi ekran başına kilitleyen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin reyting sonuçları merak ediliyor. Öte yandan Kadın, Halka ve Leke dizilerinin reyting sonuçları da belli oldu. na haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte ...

23 Nisan reyting sonuçları

23 Nisan Salı günü için merakla beklenen açıklandı. na haberimizden ulaşabilirsiniz. Salı günü dizileri arasında yer alan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Leke, Kadın ve Halka dizilerinin reyting sonuçları diziseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Salı günü reyting sonuçlarında son durum nedir? İşte 22 Nisan Salı reyting sonuçları...

22 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI (TOTAL)

SIRA BAŞLIK KANAL ADI TARIH TÜR RTG SHARE
1 KADIN FOX 23.04.2019 DIZILER 09.Nis 21.82
2 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ ATV 23.04.2019 DIZILER 08.Şub 18.May
3 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX 23.04.2019 HABER PROGRAMLARI Tem.77 23.32
4 SURVIVOR TURKIYE YUNANISTAN TV8 23.04.2019 EGLENCE PROGRAMLARI May.85 14.18
5 KADIN (OZET) FOX 23.04.2019 DIZILER May.56 13.23
6 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 23.04.2019 GERCEK YASAMLAR May.27 29.22
7 LEKE KANAL D 23.04.2019 DIZILER Nis.88 Eki.97
8 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET) ATV 23.04.2019 DIZILER 04.Tem Eyl.98
9 YEMIN KANAL 7 23.04.2019 DIZILER Mar.87 Eyl.62
10 ESRA EROL'DA ATV 23.04.2019 GERCEK YASAMLAR Mar.61 15.66
11 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA FOX 23.04.2019 EGLENCE PROGRAMLARI Mar.35 14.61
12 SHOW ANA HABER SHOW TV 23.04.2019 HABER PROGRAMLARI Mar.29 10
13 ATV ANA HABER ATV 23.04.2019 HABER PROGRAMLARI 03.Kas Eyl.33
14 WONDER WOMAN (Y.S) STAR TV 23.04.2019 FILMLER Şub.86 Haz.49
15 HAVA DURUMU ATV 23.04.2019 HABER PROGRAMLARI Şub.62 07.Haz
16 BUKET AYDIN'LA KANAL D HABER KANAL D 23.04.2019 HABER PROGRAMLARI Şub.38 Tem.63
17 SURVIVOR TURKIYE YUNANISTAN OZET TV8 23.04.2019 EGLENCE PROGRAMLARI Şub.36 Haz.13
18 SURVIVOR EKSTRA TV8 23.04.2019 EGLENCE PROGRAMLARI Şub.26 15.13
19 GOREVIMIZ TATIL (T.S) SHOW TV 23.04.2019 FILMLER Şub.26 May.14
20 ATV GUN ORTASI ATV 23.04.2019 HABER PROGRAMLARI Şub.22 Ara.46
21 ELIF KANAL 7 23.04.2019 DIZILER 02.Ara Nis.57
22 BENI BIRAKMA ATV 23.04.2019 DIZILER Oca.94 Kas.62
23 IKIMIZIN YERINE KANAL 7 23.04.2019 DIZILER Oca.89 Eyl.34
24 HALKA TRT 1 23.04.2019 DIZILER Oca.82 Nis.18

23 NİSAN SALI REYTİNG SONUÇLARI (AB)

SIRA BAŞLIK KANAL ADI TARIH TÜR RTG SHARE
1 KADIN FOX 23.04.2019 DIZILER 09.Nis 22.87
2 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX 23.04.2019 HABER PROGRAMLARI 08.Nis 27.55
3 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ ATV 23.04.2019 DIZILER Haz.56 15.51
4 KADIN (OZET) FOX 23.04.2019 DIZILER 5 13.32
5 SURVIVOR TURKIYE YUNANISTAN TV8 23.04.2019 EGLENCE PROGRAMLARI Nis.68 11.Eyl
6 LEKE KANAL D 23.04.2019 DIZILER Mar.75 Eyl.15
7 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 23.04.2019 GERCEK YASAMLAR Mar.27 21.21
8 WONDER WOMAN (Y.S) STAR TV 23.04.2019 FILMLER Şub.74 06.Ağu
9 GOREVIMIZ TATIL (T.S) SHOW TV 23.04.2019 FILMLER Şub.65 06.Haz
10 SURVIVOR TURKIYE YUNANISTAN OZET TV8 23.04.2019 EGLENCE PROGRAMLARI Şub.39 07.Ara
11 SURVIVOR EKSTRA TV8 23.04.2019 EGLENCE PROGRAMLARI Şub.32 16.77
12 HALKA TRT 1 23.04.2019 DIZILER Şub.28 May.52
13 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET) ATV 23.04.2019 DIZILER 02.Şub Haz.14
14 SHOW ANA HABER SHOW TV 23.04.2019 HABER PROGRAMLARI 02.Ağu Tem.18
15 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA FOX 23.04.2019 EGLENCE PROGRAMLARI 02.Haz Eki.95
16 ATV ANA HABER ATV 23.04.2019 HABER PROGRAMLARI Oca.99 Haz.82
17 ATV GUN ORTASI ATV 23.04.2019 HABER PROGRAMLARI Oca.82 Eki.96
18 ANA HABER TRT 1 23.04.2019 HABER PROGRAMLARI Oca.81 Haz.17
19 WONDER WOMAN (Y.S) (TKR) STAR TV 23.04.2019 FILMLER Oca.78 May.53
20 DEDEMIN INSANLARI (T.S) SHOW TV 23.04.2019 FILMLER Oca.78 May.22

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerTelevizyon Haberleri23 Nisan Salı reyting sonuçları: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Halka, Kadın, Leke dizileri reyting sonuçları
Diğer Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
Tüm Televizyon Haberleri